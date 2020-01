Sánchez no obté la investidura a la primera en un ple marcat per insults i crits de la dreta

El Congrés ha rebutjat en la primera votació investir Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol. Amb 166 vots a favor, 165 vots en contra i 18 abstencions, el líder socialista ha perdut, com estava previst, una votació en la qual necessitava per sortir triat una majoria absoluta dels vots de la Cambra, és a dir, 176 com a mínim, una majoria amb la qual no comptava d'inici el PSOE.



Després d'aquest primer intent, el debat d'investidura s'interromprà durant un dia, és a dir que no continuarà dilluns. La sessió es reprendrà el dimarts, quan tindrà lloc un altre debat (més curt que el del dissabte i el d'aquest diumenge) i una segona votació, 48 hores després, en la qual Sánchez només precisa d'una majoria simple (més vots a favor que en contra).

En l'actualitat, el candidat compta amb 167 vots a favor i 165 en contra, un resultat que, si es produeix, seria més que ajustat. Si per alguna cosa s'ha caracteritzat aquesta primera part de la investidura, és pel to bast i la polèmica que han protagonitzat les bancades de PP, Vox i Ciutadans.



Si a la primera jornada del debat Pablo Casado, Santiago Abascal i Inés Arrimadas van protagonitzar un encreuament de declaracions dur amb Sánchez, la qual cosa va carregar de tensió l'hemicicle, aquest diumenge la tensió ha esclatat i s'ha convertit en brega.



La primera a intervenir ha estat la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha anunciat davant el Ple l'abstenció del seu grup (una posició que ja es coneixia). La diputada ha demanat una agenda social per al nou Govern espanyol de coalició, respecte a la denominada agenda basca i ha defensat el dret d'autodeterminació. "Vostès i el seu Govern són l'última oportunitat de l'Estat per demostrar que és possible resoldre democràticament la qüestió nacional catalana, basca i gallega", han advertit.



Des del primer moment en què ha pujat a la tribuna, les bancades de PP, Vox i Ciutadans han proferit insults contra la portaveu de Bildu (el secretari tercer de la Mesa, Adolfo Suárez Illana, del PP, ha donat l'esquena a la diputada durant la seva intervenció).



Aizpurua ha criticat el discurs de Felip VI el 3 d'octubre de 2017, després de la consulta sobiranista de l'1-O, i ha qualificat la intervenció del monarca "d'autoritària". Des del PP, Vox i Cs han tractat de boicotejar el discurs de la portaveu basca (s'han arribat a sentir crits "d'assassins") i Pablo Casado (PP) i Edmundo Bal (Cs) han demanat a la presidenta del Congrés que forcés a la diputada a rectificar i que retirés les seves paraules de l'ordre del dia.



"Va haver-hi altres èpoques on no es permetien les crítiques al Govern o a altres institucions de l'Estat; per sort, aquestes èpoques han passat", ha assegurat Meritxell Batet, recordant que el seu deure és el de garantir la llibertat d'expressió a la Cambra Baixa.

Duresa de les intervencions

A partir d'aquest moment, l'esbroncada ha continuat i ha contagiat la resta d'intervencions, les del Grup Mixt. Els portaveus de la CUP, Navarresa Suma i Fòrum Astúries han continuat el debat anunciant les tres formacions polítiques el seu vot en contra de la investidura.



Mireia Vehí (CUP) ha advertit que el pacte entre el PSOE i ERC no tindria recorregut "si no s'inclou el dret d'autodeterminació", i també ha aconsellat sobre el perill de "banalitzar" l'extrema dreta: "No ens fiquin en el mateix sac", ha dit en referència a les declaracions de Sánchez el dissabte, que va recordar que la formació catalana votaria el mateix que Vox.



El portaveu de Navarresa Suma, Sergio Sayas, ha seguit amb to dur i ha acusat el candidat de tenir una resposta "acomplexada, agenollada i submisa" davant partits com Bildu: "Fa falta tenir tragadores per a ser investit amb els seus vots després del que hem sentit", en referència a les crítiques al discurs del rei.



Des de Foro Asturias s'ha justificat el vot en contra sobre la base de la "política econòmica" recollida en el programa del Govern espanyol de coalició. "La necessitat de treball és la principal prioritat. Astúries és una altra raó perquè Foro voti en contra; el seu govern ens condemnarà al fracàs pel seu ecologisme fonamentalista", ha afirmat Isidro Martínez Oblanca.



Ha tancat el debat la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, abocant dures crítiques contra l'actitud de les tres dretes -"l'anti Espanya són vostès", ha arribat a dir- i, alhora, agraint els suports collits d'altres grups que faran possible la investidura del candidat socialista dimarts que ve.



Sánchez ha pujat a la tribuna per agrair el treball del seu portaveu, una de les artífexs dels acords aconseguits per a la investidura, i també ha volgut fer un reconeixement al seu partit. Ha acabat fent una arenga a "l'esperança" que representa el nou Govern espanyol, defensant una "coalició progressista" enfront de la "coalició de l'apocalipsi".