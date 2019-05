Vint anys després, Miquel Iceta tornarà a tenir un càrrec estatal. El primer secretari del PSC ha estat l'escollit pel PSOE per presidir el Senat, càrrec en el que rellevarà Pío García-Escudero (PP). El PSOE compta amb majoria absoluta a la Cambra alta, de manera que l'elecció d'Iceta està garantida. Prèviament, però, haurà de ser designat senador pel Parlament de Catalunya, en substitució de l'expresident de la Generalitat José Montilla, segons informa l'agència Europa Press citant fonts socialistes. El que no farà, però, és deixar el seu càrrec al Parlament i, per tant, es mantindrà també com a diputat autonòmic.



L'home escollit per la direcció del PSOE per presidir el Senat té un perfil, sobretot, mediador. Ha estat un dels que més ha tractat d'intercedir en la crisi catalana entre tots els sectors. De fet, una trucada seva a l'aleshores vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría va ser clau per a la retirada dels antiavalots l'1-O, com va explicar Público en exclusiva.

El gabinet de crisi de Mariano Rajoy no entenia aquell dia del referèndum, a mig matí, les dimensions del desastre, fins que el telèfon de Saénz de Santamaría va sonar. Era el líder del PSC, Miquel Iceta, que amenaçava amb fer un pas endavant que deixaria encara més en evidència a l'Executiu. Aquesta conversa ho va canviar tot. La número dos del Govern espanyol va transmetre a la resta de responsables de l'operatiu de l'1 d'octubre: "El PSC sortirà a votar si no retirem la policia".



Iceta acumula una llarguíssima trajectòria política, fins al punt que està a la direcció del partit des del 1984. Després d'iniciar-se com a càrrec electe com a regidor a l'Ajuntament de Cornellà (1987-1991), va fer el salt al Govern espanyol en l'etapa final de la presidència de Felipe González, primer com director del Departament d'Anàlisi del gabinet de la Presidència (1991-1995) i després com a sotsdirector del gabinet de la Presidència (1995-1996). Del 1996 al 1999 va ser diputat al Congrés i des del darrer any ocupa un escó al Parlament. Encapçala el PSC des del juliol de 2014.