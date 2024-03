Set rutes per fer amb raquetes de neu al Pirineu català

Les nevades dels darrers dies han revifat una temporada de neu que la majoria d'estacions del Pirineu ja donaven per acabada. Sense anar més lluny, l'equipament Tuixén-La Vansa té 25 quilòmetres esquiables en els circuits d'esquí de fons i fins a 13 als circuits de raquetes. Aquesta última activitat s'ha posat de moda en els darrers anys gràcies a la seva versatilitat. Permeten travessar molts dels terrenys nevats, així també com llocs congelats. La seva relativa facilitat i el preu més econòmic que altres modalitats fan que les raquetes de neu siguin accessibles per a molts.

Et proposem vuit rutes per fer amb raquetes de neu al Pirineu català i per a tots els nivells.

Rasos de Peguera

Aquesta antiga estació d'esquí del Berguedà s'acostuma a massificar als mesos d'hivern en ser un indret espectacular on fer diverses activitats i per a tots els públics, i per la seva relativa proximitat amb Barcelona. Ubicat a 1836 metres d'altitud, és molt accessible i ideal per fer rutes amb raquetes de neu, i per a tots els nivells. Us proposem aquesta ruta circular de certa dificultat tècnica, 11,11 km de distància i 531 m de desnivell positiu.



Powered by Wikiloc

Vall de Núria

Sens dubte un dels millors llocs per iniciar-se amb les raquetes de neus a casa nostra és la Vall de Núria (Ripollès). L'indret compta amb circuits específics senyalitzats per a aquesta pràctica, que es poden realitzar de forma autònoma i de forma gratuïta. A l'estació es poden llogar les raquetes als serveis de lloguer de material. O també apostar per guies de muntanya professionals. Una de les rutes que podem fer és aquesta, de FGC Turisme Outdoor a Wikiloc. És una excursió fàcil i curta, de només 1,15 km, però que ens porta pels ponts històrics de la Vall de Núria.



Powered by Wikiloc

Estació d’esquí nòrdic d’Aransa

Situada al cor de les muntanyes de la Cerdanya, aquesta estació d'esquí nòrdic ofereix un parell de circuits amb espectaculars vistes a la serra de Cadí que transcorren a través de boscos d'avets. Un arriba al pla de les Pollineres (de 7,6 km) i l'altre al Mirador (6,8 km). El mateix equipament lloga raquetes i bastons. Per fer les rutes, només cal seguir els senyals per anar avançant.



Powered by Wikiloc

Port del Compte

A la zona del Port del Compte (Solsonès), a la Vall de Lord, també trobarem una gran oferta relacionada amb l'esquí i la neu. Les pistes transcorren entre els 1730 metres de cota mínima als 2290 metres de cota màxima, en el Clot Rodó. Més enllà de l'esquí a l'estació, la zona també és especialment propicia per a les raquetes de neu.

Per exemple, aquesta ruta és ideal per fer aquesta època de l'any, fins i tot amb botes si hi ha poca neu, segons indica l'autor a Wikiloc. Es tracta d'una ruta circular de dificultat moderada, 7,38 km de distància i 487 m de desnivell.



Powered by Wikiloc

Del pla de Beret a Montgarri

Et proposem una ruta és fàcil i perfecte per iniciar-se amb les raquetes de neu: del pla de Beret a Montgarri. La distància és d'uns 10 quilòmetres, amb uns 200 metres de desnivell que pràcticament no es noten, ja que el camí és força pla. Part del corriol transcorre per una pista d'esquí nòrdic fins a arribar a Montgarri, un antic poblat del qual encara es conserven les ruïnes, un refugi i l'església del segle XVI, construïda sobre les ruïnes d'una ermita del segle XII.

Powered by Wikiloc

Raquetes de neu pel Parc Nacional d'Aigüestortes

Al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici no només s'hi poden fer rutes de senderisme, sinó que a ple hivern, les raquetes de neu són les que agafen protagonisme. L'excursió amb raquetes de neu a l'estany de Sant Maurici, Ratera i Amitges és una proposta ideal per descobrir el seu paisatge en el seu vessant oriental. És una ruta imprescindible per als amants de la natura i la muntanya que vulguin visitar una de les grans joies de la serralada pirinenca en condicions hivernals.



Powered by Wikiloc

Gallina Pelada

Les vistes al Pedraforca, la serra del Cadí i gran part del Pirineu és un dels atractius principals de la Gallina Pelada, on es poden fer diverses rutes amb raquetes de neu. La ruta que surt des de Font Freda té una dificultat mitjana pel pendent fort de l'inici, tot i que després de dos quilòmetres de pujada, el camí se suavitza i permet assolir el cim a 2.327 metres amb relativa comoditat. La distància total és d'uns 10 quilòmetres i el desnivell ronda els 600 metres.