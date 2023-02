La seva màquina d'escriure, diccionaris, cinc pipes de fumar i una samarreta del Barça acompanyen el fèretre d'Espinàs

El Saló Sant Jordi acull des de primera hora d'aquest matí la capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, mort aquest diumenge als 95 anys. Al costat del fèretre, cobert per una senyera i un ram de roses, hi ha una corona de llorer del Govern de la Generalitat i una fotografia de Santiago Bartolomé cedida per El Periódico.

També s'hi ha col·locat la seva màquina d'escriure i diversos diccionaris que utilitzava per treballar, així com diversos llibres escrits per ell mateix, cinc pipes de fumar, un bust amb la seva imatge obra de Subirachs i una samarreta de l'equipació que el FC Barcelona li va regalar. El cos ha entrat al Saló amb la cançó Pensée des morts, de Georges Brassens, un dels cantants preferits d'Espinàs. Tot aquest material ha estat cedit per la família per la vetlla de l'escriptor, que es fa entre les 10.30 h i les 19.00 h d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enaltit la figura d'Espinàs, de qui ha remarcat que ha estat un dels grans escriptors de la literatura catalana. Aragonès ha fet aquestes declaracions des del Palau de la Generalitat, on es fa la vetlla. "Avui moltes persones del país i de fora ploren la mort d'un dels grans de la nostra literatura, un referent, i un mestre de periodistes", ha afirmat.

Aragonès ha assenyalat que Espinàs ha estat el narrador de la nostra vida quotidiana amb els seus milers d'articles en mitjans de comunicació i amb totes les seves obres a peu pel país, amb aquest "periodisme tranquil, que explicava les coses quotidianes". El president ha recordat que l'escriptor va implicar-se en "la lluita per la democràcia" durant la dictadura i el 1980 va formar part de la candidatura de Nacionalistes d'Esquerres a les primeres eleccions al Parlament des de la II República. La candidatura no va obtenir cap escó.