The Collector is Present unirà 17 galeries d'art de Barcelona, L'Hospitalet i el Penedès aquest cap de setmana

Apropar el col·leccionisme a nous públics. Aquest és l'objectiu de la primera edició de la nova cita de primavera organitzada per Barcelona Gallery Weekend, The Collector is Present. Aquest cap de setmana, a partir del divendres, 17 galeries d'art de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) acolliran un seguit d'activitats artístiques gratuïtes i obertes a tota la ciutadania vinculades al fet de col·leccionar art.

Al llarg de tot el cap de setmana, s'han organitzat exposicions, trobades amb col·leccionistes, visites i converses que destaquen la figura del col·leccionista i la seva col·lecció personal, subratllant la relació de confiança que estableixen amb els galeristes i mostrant les diferents maneres d'apropar-se a l'art i les motivacions per adquirir-lo.

En total, hi participaran 23 col·leccionistes de 17 galeries, que són: ADN Galeria, Ana Mas Projects, L21 Barcelona, NoguerasBlanchard, Àngels Barcelona, Bombon Projects, ethall, Galeria Joan Prats, Galería Uxval Gochez, Lab36, Marlborough, Mayoral, Palmadotze, ProjecteSD, Sala Parés, Suburbia Contemporary i Víctor Lope Arte Contemporáneo.

23 col·leccionistes i 17 galeries

Entre les galeries participants destaca la Galeria Joan Prats, on es podran veure les quatre últimes adquisicions de la col·lecció de José Ángel Sanz Esquide i Marisa Cortell (amb obres d'Esther Ferrer, Gilda Mantilla i Raimond Chaves, Jorge Satorre i Perejaume). El divendres hi haurà una trobada amb els diferents col·leccionistes. El dissabte, a la Sala Parés, el col·leccionista Jordi Guallar establirà vincles entre algunes obres de la seva col·lecció i l'exposició El olvido que nos habita, de Joseba Sánchez Zabaleta.

A la galeria Marlborough es podrà escoltar la recitació de One Million Years, d'On Kawara, una peça seleccionada pel col·leccionista Josep Maria Civit. La intervenció sonora es complementarà amb l'exposició de Santi Moix Carbonífera. Dibuixos dels meus viatges a Menorca amb en Macià, una desena de dibuixos sobre paper de gran format realitzats al carbó i que il·lustren tres viatges que l'artista ha realitzat a l'illa en aquests últims dos anys.

L'obra Queen Elisabeth II, de l'artista Kepa Garraza, es podrà veure a la galeria Víctor Lope Arte Contemporáneo. El divendres a les 16:30 hores, el col·leccionista Javier Peris, president del patronat de la Fundació Salvat, i l'artista Kepa Garraza, parlaran de la correspondència generada en el procés d'encàrrec d'aquesta obra, des del primer contacte fins a l'entrega de la peça.

Per la seva banda, l'ADN Galeria inaugura l'exposició Back to the Present, que gira entorn de la presència de l'artista Julio Anaya Cabanding a la Colección Manuel Expósito, mostrant un recorregut per les avantguardes històriques tal com les reprodueix l'artista, on ret homenatge a figures com Olga Rozanova, Malèvitx, o De Chirico.

Preàmbul de la 9a edició de Barcelona Gallery Weekend

El programa The Collector is Present servirà de preàmbul de la 9a edició de Barcelona Gallery Weekend, que se celebrarà en 27 galeries del 14 al 17 de setembre. Organitzat per l'Associació Art Barcelona, reivindica la galeria com pilar fonamental de l'ecosistema artístic, i celebra la seva contribució al desenvolupament de l'art i la cultura.