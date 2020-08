Torra demana l'abdicació de Felip VI després de la "fugida tolerada" de l'emèrit pel Govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dimarts l'abdicació del rei Felip VI després de la "fugida tolerada" de Joan Carles I pel Govern espanyol, a qui Torra acusa d'haver-ne facilitat la marxa. En roda de premsa després de l'últim Consell Executiu abans de vacances, ha exigit al Govern de Pedro Sánchez que doni explicacions per haver "permès, facilitat i aplaudit la fugida d'una persona plena de privilegis i investigat per un cas immens de corrupció".

Torra també ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui per a aquesta mateixa setmana un ple extraordinari per abordar la marxa de l'emèrit d'Espanya. El ple, que s'haurà de celebrar obligatòriament perquè Torra té la potestat de forçar-ne un quan vulgui, té la intenció de "posicionar Catalunya" davant la "crisi" de la monarquia, tractar la col·laboració que hi hauria tingut el Govern espanyol i tornar a demanar l'abdicació de Felip VI i l'abolició de la monarquia. A més, Torra ha exigit "explicacions immediates" a Sánchez per saber el paper que ha jugat l'Executiu en la sortida de l'emèrit.



D'altra banda, Òmnium Cultural ha reclamat activar la cerca internacional de Joan Carles I per tal de "garantir que reti comptes davant la justícia". L'entitat ha presentat aquest matí davant la Sala Segona del Tribunal Suprem una petició urgent per adoptar mesures cautelars després de la fugida del rei emèrit, on demana citar-lo a declarar de manera immediata com a investigat i que el jutge li prengui declaració. Al mateix temps, Òmnium exigeix que des de les institucions involucrades s’informi immediatament d'on és Joan Carles I i que "se l’adverteixi que la seva incompareixença podrà provocar una ordre de detenció i l’activació dels mecanismes de cooperació policial i jurisdiccional internacionals".



L’entitat demana també "màxima celeritat" al Suprem per admetre a tràmit la querella que va interposar fa un mes contra el rei emèrit i que "exerceixi les seves responsabilitats com a poder judicial per perseguir la corrupció". És per això que insta el Suprem a activar la Unitat de Policia Judicial perquè "urgentment acrediti on està el Borbó fugat".



Torra demana a Sánchez que practiqui el diàleg

Durant la compareixença, Torra també ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que es reuneixi amb ell aquesta mateixa setmana per abordar el repartiment dels fons europeus i el finançament de Catalunya. Torra ja fa cinc dies que li va proposar una trobada "de president a president" en rebutjar assistir de forma presencial a la reunió de presidents autonòmics a La Rioja i ha lamentat que encara no ha rebut resposta. "Parli menys de diàleg i practiqui'l més", ha etzibat, i ha avisat a Sánchez que "no es pot amagar més darrere la unitat de la pàtria i les fotos amb Felip VI" ni "embolicar-se amb la bandera". El president també li ha recordat que "els fons europeus no són dels governs, sinó dels ciutadans" i ha reclamat que es transfereixin els 31.000 milions d'euros que pertoquen a Catalunya.



Pel que fa al cas del 3%, Torra ha assegurat que el Govern es personarà "com a acusació particular" sempre que els serveis jurídics determinin que l'administració catalana n'ha sortit perjudicada. "Naturalment que aquest Govern i aquest president, si mai es produeix un perjudici econòmic, actuarà amb radicalitat", ha dit, tot afegint que ha "demanat als serveis jurídics que avaluïn si hi ha hagut perjudici, i si s'ha produït, la Generalitat es personarà". Torra reacciona, doncs, així després que el vicepresident, Pere Aragonès, hagi reclamat al Consell Executiu la personació en el cas –que afecta part de l'excúpula de Convergència, al propi partit i al PDeCAT- per part de la Generalitat.