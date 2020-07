Torra fa una crida urgent a la ciutadania a extremar les precaucions contra el coronavirus per evitar el confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida urgent a la ciutadania a extremar les precaucions contra la Covid-19 per evitar un nou confinament, i ha advertit que els propers 10 dies seran clau. L'evolució de les dades és "molt preocupant", especialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un increment "continuat" dels casos. "Cal un gran esforç col·lectiu de participació ciutadana, com a deure cívic històric", ha afirmat Torra en una compareixença. "És imprescindible que tornem a conscienciar-nos", ha afegit. Torra ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, i als ajuntaments que apliquin "amb severitat" les sancions per l'incompliment de les mesures dictades pel Procicat. En aquest sentit, ha explicat que aquest diumenge va demanar a Salut que obrís un expedient sancionador a l'Arquebisbat de Barcelona per haver-les vulnerat i celebrar la missa en record de les víctimes de la Covid-19 sense autorització de l'òrgan.



Torra ha explicat que la situació actual, en què els casos s'han pràcticament duplicat en l'última setmana respecte l'anterior i els ingressats a les UCI catalanes han passat de 57 a 75, qui està patint més l'impacte és l'atenció primària, encarregada de fer la detecció i seguiment de casos. "La situació és fràgil. Si es desborda l'atenció primària hi haurà tensió als hospitals", ha advertit. "Si no ho aconseguim, ja sabem quina és la següent determinació. És a les nostres mans evitar-ho", ha dit, en referència a un nou confinament.

L'atenció primària és la que està patint més l'impacte dels rebrots

Per ara, els hospitals no estan patint una situació de tensió com la viscuda el març i l'abril. El perfil d'afectat és més jove, amb 37,5 anys de mitjana, i el nombre de pneumònies es manté en xifres baixes, ja que la majoria de casos són lleus o asimptomàtics. Tot i això, Torra ha explicat que cal "enfortir el diagnòstic" per tal de poder trencar les cadenes de contagi. En aquest sentit, ha informat que ja han contractat més de 400 gestors Covid dels 500 que va anunciar.

Estabilització de la situació al Segrià, Figueres i Vilafant

D'altra banda, el president ha apuntat que les dades apunten a una estabilització de la situació al Segrià, a Figueres i a Vilafant, de manera que les mesures es proven "necessàries i en la bona direcció". Tot i així, ha apuntat que "tot dependrà del que passi en els propers 10 dies". "Aniré prenent mesures a cada moment. Estic deslligat de qualsevol altre compromís que el de vetllar per la salut dels ciutadans. No em doblegarà cap lobby", ha dit Torra. El president ha reconegut que no hi ha hagut la "treva" que es preveia per aquest estiu, i ha instat la ciutadania a moure's i interactuar de forma "responsable", sense relaxaments en les mesures sanitàries. "Cal abaixar el ritme", ha dit.



Davant de la quarantena reimposada pel Regne Unit als viatgers que tornin de l'Estat espanyol i les advertències de diferents governs europeus sobre la situació a Catalunya, Torra ha volgut llançar un missatge a la comunitat internacional: "Catalunya és segura". El president ha dit que es compleixen totes les mesures de seguretat necessàries i ha animat als turistes a venir.