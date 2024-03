Totes les convocatòries i actes d'un 8-M reivindicatiu a Catalunya

Com cada any, aquest 8 de març, que enguany cau en divendres, hi haurà varietat d'actes i manifestacions en pobles, barris i ciutats d'arreu de Catalunya per reivindicar el Dia Internacional de les Dones des d'una perspectiva del feminisme més combatiu. També hi haurà vaga, convocada enguany per la CGT, Intersindical-CSC i IAC. És el setè any que es convoca, després que el 2018 marqués un punt d'inflexió en la visibilització de la lluita feminista als carrers.

L'Assemblea 8M ha fet una crida a "desbordar els carrers de feminismes" per denunciar totes les precarietats laborals, de violència i de drets que pateixen dones, lesbianes i trans. La jornada també rebutjarà la llei d'estrangeria i el pacte europeu de migració. D'altra banda, pretén visibilitzar el genocidi de Gaza i exigir al Govern i l'Estat que demanin a Israel l'alto el foc.



Dues manifestacions a Barcelona

La principal manifestació a Barcelona l'ha convocat l'Assemblea 8-M sota el lema "Dones, lesbianes i trans dempeus contra les precarietats, les fronteres i els genocidis". Serà divendres a partir de les 18:00 hores i sortirà del Passeig de Gràcia, concretament dels Jardinets de Gràcia. Baixarà pel passeig de Gràcia, girarà a Ronda Sant Pere i acabarà a Arc de Triomf. Enguany s'ha optat per aquest recorregut per garantir que la mobilització sigui el més inclusiva possible.

No serà ni molt menys l'única manifestació. El Sindicat d'Estudiants ha fet una crida a buidar les aules i omplir els carrers contra les desigualtats de gènere i la violència envers les dones. Han convocat una manifestació a les 12:00 hores a la plaça de la Universitat.

A banda, a les 19:30 hores s'ha convocat una manifestació transfeminista i antipunitivista davant de la presó de dones Wad Ras. A les 12:00 hores hi haurà una concentració transexcloent a la plaça Sant Jaume i a la plaça del Rei de Barcelona.

Més enllà de Barcelona ciutat

A Vilanova i la Geltrú (Garraf) s'ha convocat una marxa feminista a les 12:00 hores des de la plaça de les Neus. A Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), l'Auditòri Vinseum acollirà la lectura d'un manifest a càrrec de Nàdia Ghulam, que juntament amb Txell Feixas faran una xerrada.

A Badalona (Barcelonès) s'ha organitzat una manifestació que sortirà de la plaça dels Països Catalans a les 18:00 hores. A Santa Coloma de Gramanet hi haurà una manifestació no mixta a les 12:00 hores que sortirà de la plaça del Rellotge.

A Sabadell (Vallès Occidental), l'acte central del 8M serà una nova edició de Llegint el 8M, lectures públiques obertes a la ciutadania i a les entitats, el dijous al Casal Pere Quart, un acte organitzat per la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, conjuntament amb la FAV i amb la col·laboració del Consorci de Normalització Lingüística i de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell.



Diferents activitats i una manifestació a Lleida

A la plaça Sant Joan de Lleida, durant el migdia, Marea Lila de Lleida ha organitzat diferents tertúlies i accions obertes a tota la ciutadania que hi vulgui participar. A les 17:00 hores hu haurà un taller de pancartes a la plaça Ricard Vinyes. I a les 19:30, a la Plaça 8 de Març, la Coordinadora 8M de Lleida ha convocat una manifestació sota el lema "De la nostra misèria fem créixer la lluita! Feminisme contra la precarietat, les fronteres i el genocidi".

A Mollerussa s'ha organitzat un acte commemoratiu al Teatre L'Amistat a les 18:00 hores

Una manifestació i una cadena humana a Girona

La Coordinadora 8M de Feminismes Anticapitalista de Girona ha organitzat una manifestació 8M a la plaça 1 d'Octubre a les 18:00 hores. D'altra banda, la Plataforma Feminista Gironina ha organitzat una cadena humana per pau a la plaça de la Independència a les 18:30 hores, sota el lema "Feminisme o Barbàrie".

Pel que fa a altres capitals gironines, Salt ha organitzat dissabte 9 de març a les a partir de les 12:00 hores l'exposició "Migracions amb ulls de dona" a la Factoria Cultural Coma Cros. A Figueres, a les 18:00 hores a l'Auditori dels Caputxins, es lliuraran els Premis 8 de març i a les 19:00 hores tindrà lloc la lectura d'un manifest. A continuació, es presentarà el llibre Pioneres. Dones referents en la transformació dels cossos de seguretat.

Dues manifestacions a Tarragona

A Tarragona ciutat, la Plataforma 8M del Camp ha convocat una manifestació unitària a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona a les 12 h. La concentració finalitzarà a la plaça de la Font. D'altra banda, la mateixa Plataforma 8M del Camp també ha preparat una concentració a la plaça del Mercat a les 18:00 hores.

A Reus (Baix Camp), el dijous s'ha convocat una manifestació nocturna des del passeig de la Mata a partir de les 20:00 hores. Divendres també hi haurà una concentració a la plaça de la Dona Treballadora a partir de les 17:00 hores.

A les Terres de l'Ebre, a Tortosa (Baix Ebre) a les 10:00 hores del divendres hi haurà tallers a la plaça del Mercat. I a les 19:00 hores s'ha convocat una manifestació que sortirà de la plaça Barcelona. A Amposta (Montsià), a la plaça de l'Ajuntament a les 11:00 hores, hi haurà la lectura del manifest i 8 dies de Rikuto a càrrec de Laura Ibáñez. A la tarda, sobre les 19:00 hores, s'ha organitzat l'activitat cultural Memòries líquides. Veus de les bugaderes, de Rosa Vendrell