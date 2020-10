El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per violència policial en una protesta contra les retallades

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat aquest dimarts l'Estat espanyol per vulnerar el dret de manifestació en una protesta del 2 de febrer de 2014 a Valladolid, en la qual la Policia Nacional va fer un "ús injustificat de la força" en un acte que "transcorria pacíficament fins a la seva dispersió".



La demandant Montserrat Laguna Guzmán va participar en la manifestació autoritzada contra les retallades del Govern espanyol i l'alta taxa de desocupació i, a continuació, en la protesta "espontània" no autoritzada. En aquest acte van participar unes 50 persones, que es van congregar davant del restaurant La parilla de San Lorenzo, on esmorzaven alguns militants del Partit Popular (PP) que havien participat en la convenció nacional d'aquesta formació.

Laguna Guzmán era una de les manifestants que subjectava la pancarta Aturem la criminalització de la protesta social i va resultar ferida quan la policia va dispersar la concentració. La demandant "va ser colpejada amb una porra i portada a l'hospital per a ser tractada de les ferides a la boca, mà i cap". L'Institut de Medicina Legal de Valladolid va determinar el 2016 la seva incapacitat permanent a conseqüència de les lesions que va patir.



Els tribunals espanyols van desestimar el procés penal iniciat contra l'agent de la Policia Nacional que va causar les lesions a la demandant, argumentant que va haver d'"utilitzar la força davant la situació de violència i desordre".

El procés iniciat contra tres manifestants, entre els quals no es trobava la demandant, va concloure amb la seva absolució el 2018

Llavors, el jutge va concloure que "havien estat violentament reprimits sense previ avís, malgrat no haver bloquejat el trànsit o provocat la confrontació amb la policia". L'Audiència Nacional va acceptar la queixa de la demandant contra el Ministeri de l'Interior i la va indemnitzar amb 10.000 euros per les seves lesions.



Ara, el tribunal europeu condemna Espanya a indemnitzar-la amb 248,10 euros, en concepte d'honoraris i despeses, al no haver-la protegit del seu dret a la llibertat de reunió i d'associació, recollit en l'article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans.



El Tribunal d'Estrasburg afirma que "la utilització de la força no pot convertir-se en una fi en si mateixa" i insta les autoritats a "mostrar un cert grau de tolerància cap a les manifestacions espontànies que transcorren pacíficament". L'"ús injustificat de la força contra la demandant", que no havia estat detinguda ni processada, "és per tant suficient perquè la Cort conclogui que la interferència amb els seus drets havia estat desproporcionada".