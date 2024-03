Ubasart descarta dimitir per la crisi a les presons: "Seria la decisió més fàcil, però no la més encertada"

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha descartat aquest divendres a la tarda dimitir del seu càrrec: "Segurament seria la decisió més fàcil, però no la més encertada", ha dit enmig del bloqueig dels centres penitenciaris per l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès) a mans d'un intern, dimecres a la tarda. També ha descartat destituir el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, com també demanen els sindicats de presons.



Ubasart ha admès que la cúpula de Justícia i dels serveis penitenciaris tenen la "responsabilitat i l'obligació" de gestionar la situació. Per tot això, la consellera ha tornat a demanar que els sindicats dialoguin per posar fi a la "complicada" situació que s'està vivint en les darreres hores ens diversos punts, i a les portes del cap de setmana. Abans, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ja els ha demanat "calma i tranquil·litat" per reconduir la tensió i que es restableixi la normalitat de forma immediata.

Les paraules de la consellera arriben després que els sindicats de presons hagin descartat participar en la reunió convocada pel Departament de Justícia aquest divendres a les 14.00 hores. Consideren que Ubasart i Calderó ja no són "interlocutors vàlids" i no es reuniran amb el Govern fins que aquests dimiteixin o siguin destituïts.

Així, la situació s'agreuja a mesura que avancen les hores: i és que el bloqueig total o parcial als centres penitenciaris iniciat aquesta matinada es mantindrà fins que Ubasart i Calderó cessin del càrrec, asseguren els sindicats. Això no obstant, els funcionaris del torn de nit que treballaven des d'aquest dijous al vespre estan podent sortir i són rellevats per companys, per bé que les plantilles a l'interior segueixen sent com si fossin de nit.



Funcionaris concentrats davant el centre penitenciari de Ponent. — Alba Mor / ACN

Els treballadors del centre de Mas d'Enric volen continuar la lluita i el "pols" per denunciar el cas. Els empleats s'han reunit amb el director del centre, Francisco Romero, que els ha demanat que facilitessin el relleu dels torns, i els ha explicat que la situació a l'interior està "controlada". Amb tot, s'han queixat de les deficiències i la falta de personal, reclamen que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat i asseguren que les polítiques de "bonisme" els ha fet perdre autoritat davant dels presos.



Fonts sindicals han explicat que aquest migdia ja estan totes les presons bloquejades, després que s'hagin pogut tallar els accessos als centres de Puig de les Basses, a Figueres, i el centre de dones de Wad-Ras, a Barcelona. El bloqueig dels centres obliga els presos a romandre a les seves cel·les, sense activitats, tallers, visites ni sortides: això ha generat tensions en alguns dels mòduls amb els presos més conflictius.



Crim de Mas d’Enric

Pel que fa al cas concret, els responsables de Justícia han dit que col·laboren amb els Mossos d'Esquadra i el jutjat de Tarragona per esclarir els fets. Però també s'obrirà una informació reservada interna per aclarir quins protocols han fallat i què es pot fer perquè no es repeteixi un cas similar. Han explicat que el pres feia uns quatre anys que treballava a la cuina del centre, i no els consta cap queixa de la cuinera sobre la seva agressivitat, com han dit alguns companys seus. Estava condemnat el 2016 per matar a punyalades una prostituta.