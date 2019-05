La rebaixa de taxes universitàries torna a posar en vaga els estudiants de l'educació superior. Aquest dijous, diverses organitzacions estudiantils han fet una crida a "buidar les aules" per promoure la ILP Universitats, una iniciativa legislativa popular oberta des del passat 14 de febrer que pretén fer efectiva la moció ja aprovada el 2016 on s'instava a la baixada de preus.



La ILP vol una modificació de la Llei d'Universitats Catalana per fixar els preus públics i garantir un accés universal a l'ensenyament universitari. Per aquest motiu, els estudiants recullen firmes de nou per "recuperar la universitat pública de qualitat, i l’equitat" que afirmen "ha de ser un factor indeslligable".

#VagaEstudiantil9M ✊🏽|



📢Aules buides arreu dels instituts i universitats públiques catalanes.



💪🏽Els i les estudiants ens mobilitzem per la rebaixa, contra la privatització i elitització de la nostra universitat.



➡️La lluita és l'únic camí.



📌12h | Pl.Universitat pic.twitter.com/OqfNqWDhyS — ILPUniversitats (@ILPuniversitats) 9 de mayo de 2019

La mobilització central s'ha convocat a la plaça Universitat de Barcelona a les 12.00 h. Abans, però, els estudiants ja han anunciat columnes des dels diferents centres educatius. En són exemples les convocatòries a les 10.30 h al Palau Reial per reunir els estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC); la concentració al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a les 11.00 h o la de les 11.30 h al campus del Raval de la UB. La vaga també s'ha secundat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona o a la Universitat de Girona, on els estudiants han mostrat fotografies d'aules buides per les xarxes socials.



Els universitaris en vaga denuncien que l'augment de les taxes del 66% aplicat l'any 2012 pel govern d'Artur Mas en un context de retallades ha generat un greuge en l'accés a l'educació superior: "Hi ha hagut una disminució del nombre de matriculacions, evidenciant així que s'estan imposant barreres econòmiques d'entrada que es tradueixen en crear un model d'universitat elitista, tan sols formada per les capes més elevades de la societat".



(Hi haurà ampliació)