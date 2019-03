Demà arriba una nova vaga feminista amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. De raons per aturar-se no en falten, atès que les desigualtats es mantenen en molts àmbits. Les desigualtats segueixen sent flagrants en matèria laboral, com ha tornat a posar de manifest un informe del sindicat CCOO de Catalunya. Segons l'estudi, Les condicions de vida i de treball de les dones, les dones representen el 58% de la població inactiva, fonamentalment perquè són elles les que assumeixen les tasques domèstiques i familiars. La major dedicació a les feines de cures també és clau per explicar que el 23% de les dones tingui un contracte parcial, situació que només es dona en el 8% dels homes. A més a més, elles s'agafen el 93% de permisos o excedències per cuidar els fills i el 83% dels permisos per tenir cura de familiars.



L'informe, que s'ha presentat aquest dijous, també denuncia que les dones cobren un 23,4% menys per fer la mateixa feina, i reben unes pensions un 37% més baixes. En la roda de premsa, la portaveu del sindicat, Montse Ros, ha assegurat que la vaga general de divendres servirà per acumular "força" de cara a la negociació col·lectiva i la concertació social. Ros ha demanat al Govern espanyol de Pedro Sánchez que no s'acomiadi abans de les eleccions del 28 d'abril sense modificar els aspectes "més lesius" de la reforma laboral i que desenvolupi un reglament que asseguri que l'equiparació de permisos de maternitat i paternitat no es converteixi en un decret llei "declaratiu".

La secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO, Neus Moreno, ha manifestat que la desigualtat de gènere que pateixen les dones es condensa en la violència masclista, la negació del dret al propi cos i la divisió sexual del treball; tres elements que ha atribuït a l'existència d'un "sistema capitalista, neoliberal i patriarcal". Preguntada per la retirada del suport del PP a la vaga del 8M, Ros ha opinat que es deu al fet que el partit es pensava que el feminisme era innocu i que la manifestació era folklòrica: "Les reivindicacions canviaran l'economia i les relacions de poder. Canviaran els drets de les persones i el PP és una partit radicalment de dretes i conservador que protegeix l'acumulació de riquesa d'uns quants".



El sindicat ha incidit en el fet que gairebé la meitat de les dones actives (49%) tenen estudis superiors, mentre que en el cas dels homes, aquest segment arriba al 40%. Ros i Moreno també han criticat l'augment de les jornades asocials, és a dir, aquelles que per la seva distribució dificulten l'atenció de les demandes de cures pels seus horaris, com ho són treballar dissabtes, diumenges, a última hora de la tarda i el treball nocturn.



Les dues sindicalistes han reclamat també canvis en els indicadors de la Generalitat per avaluar el mercat de treball perquè no permeten saber amb exactitud temes com els usos de temps i les condicions de treball. "Les administracions han de seure i buscar indicadors que permetin veure quina és la situació de les dones, tot allò que no es veu, no es transforma, no es canvia", ha reflexionat Moreno.