Vuit plans culturals i d'oci per gaudir del cap de setmana 

El juliol ha arribat carregat d'activitats d'oci i cultura per aprofitar el màxim les vacances d'estiu, i pels que encara no ho estan, els caps de setmana de vespres interminables i temperatures agradables. Fem un repàs de les agendes culturals de municipis i ciutats d'arreu del territori i en seleccionem les propostes més destacades.

A Barcelona, t'espera una exposició de l'artista TVBoy, el Festival de les Arts de l'Eixample Tangent; a Girona, el Festival ISTIU de Castelló d'Empúries; a Lleida, el cicle Cinemón i la Transsegre de Balaguer; i a Tarragona, els focs artificials des de la platja del Miracle de capital del Camp, les actuacions del Deltebre Dansa i el Montblanc Fest.

L'art urbà de TVBoy

Segur que alguna vegada has vist una obra de l'artista TVBoy pels carrers de Barcelona. Doncs bé, a partir d'aquest cap de setmana, el Disseny Hub Barcelona acollirà l'exposició TVBoy. The Invasion, que recull pintures originals sobre tela, instal·lacions i fotografies d'street art de l'artista italià.

L'amor, el poder, els herois i la història de l'art són algunes de les temàtiques entorn de les quals giren les obres de TVBoy que formen part d'aquesta mostra comissariada per Nicolas Ballario. Es podrà visitar fins l'11 de setembre.

La mostra es completa amb un recorregut fotogràfic de diversos murals de l'artista que es troba ubicat a la planta -1 del Disseny Hub i que ofereix una panoràmica d'algunes de les obres més icòniques de TVBoy que es poden veure a diferents llocs del món.

Focs Artificials a Tarragona

Des del dimecres, el cel i el mar de Tarragona s'il·lumina amb diferents espectacles de llum i color a través de la 31a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials. El de la nit del dissabte serà l'últim espectacle. El públic valora l'originalitat, la sonoritat, la brillantor i el ritme dels focs, entre altres.

Els espectacles tenen lloc a la Punta de la platja del Miracle de Tarragona a partir de les 22:30 hores. Els focs, però, es poden veure des de diferents punts de la ciutat. La sorra de la platja del Miracle és el millor, però s'hi ha d'anar amb temps per agafar lloc. Un altre punt és des del Balcó del Mediterrani i el passeig de les Palmeres. Ambdós espais tenen una panoràmica excel·lent per seguir el Concurs.



Tangent 2023: Festival de les Arts de l’Eixample

Fins al 19 de juliol, el districte de l'Eixample de Barcelona acull el Festival de les Arts Tangent amb un programa ple de músiques singulars i innovadores, dansa, circ contemporani, teatre i altres espectacles. És perfecte per gaudir de les agradables nits d'estiu sense sortir de la ciutat.

Aquest divendres, el Centre Cívic Urgell acull l'espectacle de música pop rock de Xarim Aresté. Comença a les 22:00 hores.

Cicle Cinemón de Lleida

Una de les activitats que fan més estiu són les sessions de cinema a la fresca. Aquest cap de setmana arriba a Lleida la 17a edició de Cinemón, el cicle de cinema solidari a la fresca que reivindica la igualtat de drets i el feminisme de forma global, enguany sota el lema Feminismes globals. Es projectaran dos llargmetratges: el divendres Alegria, dirigida per Violeta Salama, i el dissabte Rompiendo las normas, de Philippa Lowthorpe. Totes dues a les 22:30 hores a la Plaça de Sant Francesc.

També s'han organitzat tallers familiars, espectacles, presentacions de curtmetratges i actuacions musicals.

Festival ISTIU (Castelló d'Empúries)

Fins diumenge, Castelló d'Empúries acull la tercera edició del festival de música ISTIU. Després dels concerts de Lildami, Anna Andreu i Manu Guix, entre d'altres, el festival encara el cap de setmana amb les actuacions de Pol Batlle amb Rita Payés, Ginestà i Albert Pla. Consulta tot el programa.

Les actuacions tenen lloc en diferents punts del centre històric del municipi i no són gratuïtes.

Creació Deltebre Dansa 2023

El diumenge a les 22:00 hores, en el marc del festival Deltebre Dansa, podreu gaudir de l'espectacle De zambombas y parrandas, una proposta escènica plena d'instants màgics, poètics i metàfores creades per persones i associacions de Deltebre, per al públic del festival.

El mateix diumenge, a les 12:00 hores se celebraran les Barraques de Salvador, amb una improvisació de dansa als arrossars i a les 16:00 hores, a la Carpa Xirin, hi haurà una sessió musical de DJ Juanman & Topranking.

Montblanc Fest

Tornem al Camp de Tarragona, concretament a Montblanc (Conca de Barberà), que aquest any acull per primera vegada el Montblanc Fest, una proposta que té com a objectiu esdevenir un punt de referència per al públic als joves apassionats de la música en català.

Serà el dissabte i el programa compta amb les actuacions de Doctor Prats, Lildami, Scorpio i el grup emergent montblanquí Annexes.

La Transsegre de Balaguer

Tot i que enguany no hi haurà la tradicional baixada de barques de Camarasa-Sant Llorenç ni del tramp Gerb-Balaguer a causa de la sequera, la capital de La Noguera acollirà la 38a edició de la Transsegre, amb un programa farcit de propostes i de gresca.: des de vermuts electrònics a correbars o el concert de Lágrimas de Sangre o Zapatilles, el tribut del Canto del Loco.