Vuit plans per donar la benvinguda a la primavera aquest cap de setmana

Dimecres vam donar la benvinguda a la primavera i no només es comença a notar a l'ambient, també a les agendes culturals d'arreu del país. El Mercat del Ram de Vic, una exposició queexplora la personalitat enigmàtica i camaleònica de Gala, el Barcelona Beer Festival o el

Festival Poesia Lleida són algunes de les propostes per fer aquest cap de setmana.

La proposta de Revolta Pagesa al Mercat del Ram

Aquest cap de setmana Vic (Osona) acull el Mercat del Ram, on la Plataforma Revolta Pagesa muntarà un espai de divulgació amb una gimcana per intentar donar d'alta una hipotètica explotació agrària. Els participants hauran de passar tots els tràmits que els fan complir i si no se'n surten hi haurà sancions. A més, hi haurà plafons informatius amb infografies i dades significatives de la realitat que està vivint el sector per entendre les mobilitzacions.

Com cada any, el Mercat del Ram aplega una gran quantitat d'activitats relacionades amb el món agroramader, a més de propostes lúdiques i comercials. En total són unes 120. Una de les activitats estrella és La Casa de Pagès, que enguany arriba a la vuitena edició, i que té per objectiu donar a conèixer la feina que fa el sector primari, un dels motors de la comarca d'Osona.

La Rambla del Passeig i la plaça del Carbó acolliran l'espai Terra i Cuina, amb la mostra de cerveses artesanes, espectacles infantils, música i la mostra de serveis i turisme de la Costa Brava i Osona Turisme. Durant el mercat també es podrà assistir al Concurs de Canals Porcines, que enguany celebra 40 anys amb un tast de la carn guanyadora. Altres concurs durant el mercat seran el de l'Ovella Ripollesa i el de la Vaca Frisona. No faltarà tampoc l'exposició d'automòbils i maquinària i vehicles industrials, tot i que enguany hi haurà menys tractors.



Una exposició sobre la personalitat enigmàtica de Gala

El castell de Púbol (Baix Empordà) explora la personalitat enigmàtica i camaleònica de Gala a través de la seva col·lecció de moda. L'exposició temporal s'allargarà un any i mostrarà tres temporades. La primera, centrada en la primavera-estiu, mostra vuit peces que la musa de Dalí va portar i que porten el segell de dissenyadors com Givenchy, Pierre Cardin o Christian Dior.

En destaca un vestit del 1948 amb un estampat de maons o un altre dels anys 70 amb un brocat d'escames de colors que el geni surrealista va admetre que, si el pintava, es convertiria en "el quadre més car del món". L'exposició, que la Fundació ha fet en col·laboració amb La Roca Village, es complementa amb il·lustracions de Carla Fuentes i fotografies de Jordi Bernadó.

Una exposició del somni americà

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull l'exposició Subúrbia. La construcció del somni americà que es podrà veure fins al 8 de setembre. La mostra recorre la història cultural del somni americà, un ideal de vida àmpliament difós a través de la literatura, la televisió o el cinema i analitza els aspectes més controvertits del model.

Comissariada pel periodista Philipp Engel, el recorregut endinsa en l'imaginari de la casa familiar idíl·lica amb jardí, piscina i dos cotxes i mostra les contradiccions d'aquest model com ara la segregació social, ètnica o de gènere que se'n deriva així com el seu impacte mediambiental. Hi ha peces de noms com Jessica Chou, Gregory Crewdson o Thomas Doyle.

Festival de Pasqua de Cervera

Dissabte tindrà lloc la inauguració del Festival de Pasqua de Cervera, que s'allargarà fins al 30 de març. Serà a les 20:00 hores amb el concert inaugural a càrrec de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida sota la batuta de Salvador Brotons, que interpretarà obres de Lamote de Grignon, del segarrenc Francesc Andreví, del jove compositor Marc Migó i del propi Brotons.

El Festival de Pasqua de Cervera està organitzat per la Paeria de Cervera i és un punt de trobada pel sector de la música clàssica a Catalunya i un aparador de la música clàssica que es fa a Catalunya.



Barcelona Beer Festival 2024

Barcelona tornarà a convertir-se en la capital europea de la cervesa artesana amb la dotzena edició del Barcelona Beer Festival. Serà al Pavelló Hall2 de Fira Barcelona. El festival comptarà amb centenars d'empreses i professionals de la indústria de la cervesa artesana local, però també d'arreu del món, i es podran tastar unes 400 cerveses.

També acollirà els premis Barcelona Beer Challenge i la 4ta edició de l'InnBrew, que és l'única convenció cervesera de l'Estat per a productors i demés professionals del sector. En la seva última edició, el BBF va aglutinar 15.000 assistents únics.

Festival Poesia Lleida

Lleida acull una nova edició del Festival Poesia, en què la ciutat rebrà poetes de diferents estils, tendències diverses i procedències variades, que oferiran, ben segur, algunes estones úniques. Dissabte a les 11:00 hores, al Mercat de Pardinyes hi ha una acció poètica al carrer, i a les 19:00 hores, a la llibreria La Irreductible, hi haurà la presentació del nou poemari de María Sánchez.



Fira del Vi de Miami Platja

Aquest cap de setmana Miami Platja (Baix Camp) acull la quarta edició de la Fira del Vi de Miami Platja, on tastar els vins de 16 cellers de 8 denominacions d'origen del territori, en un espai on es trobarà gastronomia, música, activitats infantils i molt més.



31a Fira del Brunyol de l'Empordà

Figueres acull dissabte la 31a edició de la Fira del Brunyol de l'Empordà, fira d'artesania i d'alimentació amb degustació i venda de Brunyols de l'Empordà, a més d'un extens programa d'activitats (parc d'atraccions, actuacions musicals, xocolatada i mostres de dansa, entre altres).