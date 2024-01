Vuit propostes de tradició, cultura i gastronomia per aquest cap de setmana de gener a Catalunya

Si heu superat el blue monday, ara ja tot fa baixada i esteu preparats per afrontar un nou cap de setmana farcit d'activitats per a tots els gustos dins de les fronteres catalanes. Per aquest cap de setmana del 19, 20 i 21 de gener, us proposem diverses opcions relacionades amb la tradició, la cultura i la gastronomia per no deixar d'aprofitar cap dia.

D'aquesta manera, podeu apostar per les festes dels Tres Tombs o La Corrida de Puig-reig (Berguedà), passant per fires i propostes entorn de l'oli d'oliva, la tòfona negra o les garoines, fins a concerts, propostes culturals o un taller familiar.

Els Tres Tombs

La setmana passada ja us explicàvem que els carruatges engalanats arrossegats per cavalls arribaven a moltes localitats a través de la festivitat dels Tres Tombs. Es tracta d'una celebració de tradició pagesa molt arrelada al territori que cada any reuneix amants dels cavalls i rucs, agricultors i ramaders d'arreu del país. El tret de sortida es va donar el diumenge passat a diversos punts de Catalunya, però aquest cap de setmana arriben alguns dels més coneguts com els Tres Tombs d'Igualada (Bages), que seran diumenge.

Enguany s'incorporen novetats amb especial atenció al benestar animal, així com la incorporació d'un carro carregat de paper, en homenatge a una de les indústries importantíssimes de la comarca, entre altres. A Barcelona segueix el Cicle Festiu de Sant Antoni, que a més dels Tres Tombs també hi ha propostes innovadores com Porkada del Clot, els Foguerons al Poblenou i a Montbau, i d'altres més consolidades com els Foguerons de Gràcia o els Tres Tombs Infernals de Sant Andreu.

La Corrida de Puig-reig

I no deixem de parlar de bèsties perquè aquest cap de setmana també se celebra la tradicional festa de La Corrida de Puig-reig. Es fa cada any per Sant Antoni a Puig-reig des de fa més de 125 anys, girant entorn del món dels cavalls i els carros, així com l'embotit i els productes elaborats del porc.

L'acte central és la cercavila, que se celebra diumenge a partir de 2/4 de 12 del matí. Enguany comptarà amb un total de 120 animals i l'acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels Hereus i les Pubilles de Puig-reig i d'arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l'Escola de Música de Puig-reig i la Cobla Berga Jove. El joc de les cintes o el ral·li fotogràfic són actes paral·lels destacats.

Festes i fires entorn de l'oli d'oliva

Aquest cap de setmana també serà protagonista el preuat oli d'oliva de casa nostra. D'una banda, diumenge se celebra la XXVII Fira de l'Oli i l'Olivera d'Espolla (Alt Empordà), una proposta aplega diferents activitats entre les quals la mostra i venda de planter, productes, eines i maquinària referents a l'oli i l'olivera, així com fira d'artesans i elaboradors de productes del paratge de l'Albera.

Durant tot el cap de setmana també se celebrarà la 27a edició de la coneguda Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques (Les Garrigues): reunirà 39 productors, un 56% més que l'any passat, vinguts de Lleida però també de Tarragona i Barcelona, ja que la fira s'ha obert a la resta del país. També hi haurà 37 expositors d'altres sectors relacionats amb la gastronomia. Enguany vol abordar qüestions que preocupen el sector, com poden ser la crisi climàtica, la certificació de1 la qualitat de l'oli o el despoblament.

La primera fira de la tòfona negra de Vimbodí i Poblet

Els mesos d'hivern també porten altres productes ben característics, alguns tan preuats com la tòfona negra. Arreu del territori es fan propostes relacionades amb aquests fongs tan estimats a la cuina, entre els quals aquest cap de setmana podem destacar la primera fira de la tòfona negra de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà).

La proposta es farà dissabte i diumenge a la zona del recinte del pavelló poliesportiu, durant el matí i fins a primera hora de la tarda. Hi haurà el mercat de la tòfona fresca i productes KM0, amb degustació de vins i tapes amb aquest fong, diferents showcookings de xefs amb Estrella Michelin, una jornada tècnica i el 7è Concurs de Gossos tofonaires al camp de futbol.

La Garoinada de Palafrugell

I no deixem de parlar de gastronomia perquè des d'aquest divendres està en marxa una nova edició de la Garoinada de Palafrugell (Baix Empordà), una campanya gastronòmica més coneguda i tradicional de les comarques gironines. Com el seu nom indica, l'objectiu és posar en valor aquest producte preuat a la zona com són les garoines, per a molts més coneguts com a eriçons de mar.

La Garoinada no deixa de ser una excusa per conèixer territori, també a través del paladar. Hi ha diferents fórmules per gaudir d'aquesta oferta, a través de restaurants i hotels, així com diversos paquets per gaudir d'experiències plenes i adaptades, alguns dels quals inclouen sortides en vaixell. La proposta s'allarga fins al 24 de març, aprofitant uns mesos hivernals en els quals el mar està tranquil i la garoina es troba en el seu millor moment.

Dues joves gaudeixen d'un dinar de la Garoinada. — Visit Palafrugell

L'ESMUC amb Carles Beldad al Tradicionàrius 2024

La setmana passada va arrancar el 37a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius de Barcelona, que se celebra fins al 22 de març al Centre Artesà Tradicionàrius, que enguany celebra 30 anys de trajectòria. L'espai s'ha convertit en un centre de referència en difusió, promoció i programació de la música folk i tradicional del sud d'Europa.

Aquest divendres al vespre se celebra un dels concerts de la programació al CAT Tradicionàrius, el que oferiran el Gran Conjunt d'Arrel de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) amb la direcció de Carles Belda. L'activista, acordionista i cantant d'una gran creativitat ha estat responsable de molts projectes innovadors tant en el folk com en el pop català.

Dues propostes al Pantalla Barcelona

Continua en marxa l'onzena edició del Pantalla Barcelona, que projeta pel·lícules al voltant de la família i les maternitats fins a mitjans de març en equipaments de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona. Es tracta de sessions entre setmana de forma general, i aquest divendres podem veure El Padre (The Father) de Florian Zeller i Muchos hijos, un mono i un castillo de Gustavo Salmerón.

L'entrada és gratuïta i cal reservar les localitats. Les sessions de cinema es complementen amb un seguit d'activitats complementàries com tallers, col·loquis, cinefòrums, debats i projectes treballats amb escoles i instituts.

IA: Intel·ligència artificial

Una de les exposicions més comentades arreu de l'any passat i que segueix fins al 17 de març és IA: Intel·ligència artificial, que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Són molts els que han passat per aquesta primera exposició principal de la programació del 2024 d'aquest equipament cultural, alguns repetint la visita.

Es tracta d'una proposta sobre la història, el funcionament, les possibilitats creatives i els reptes ètics i legislatius de la intel·ligència artificial d'avui dia. La mostra ens permet experimentar amb la IA, conèixer els riscos, descobrir innovacions científiques i artístiques, i aprofundir en una tecnologia "decisiva en el futur de la humanitat".