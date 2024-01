Vuit plans per fer aquest cap de setmana hivernal

Deixem les festes de Nadal enrere amb l'entrada d'un ambient plenament hivernal que permetrà als amants de l'esquí gaudir d'una cap de setmana a la neu. A banda, diumenge es dona el tret de sortida a la temporada 2024 dels Tres Tombs, el Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya (cIMIc) aterra a Vic i Olot i el Festival Internacional de Fotografia de Tarragona encara la recta final. Us proposem vuit plans per fer divendres, dissabte i diumenge amb la família, amics o en solitari.

Tret de sortida a la temporada 2024 dels Tres Tombs

De gener a pràcticament principis d'estiu, els carrers i avingudes de ciutats i municipis catalans s'omplen de carruatges engalanats arrossegats per cavalls. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a una nova temporada de la festa dels Tres Tombs, una celebració de tradició pagesa molt arrelada al territori que cada any reuneix amants dels cavalls i rucs, agricultors i ramaders d'arreu del país.

El tret de sortida es dona aquest diumenge a diversos punts de Catalunya, però els més destacats són els Tres Tombs de Valls, que arrenquen dos quarts de 12 del migdia des del barri del Fornàs i s'endinsarà pel centre històric amb diversos punts d'interès, en especial el pas de cavalls, carros i carruatges per la plaça del Blat i l'estret i complicat retomb amb el carrer Major. També se celebren a Martorell i al barri de Sant Andreu de Barcelona.

Visita el Museu del Ferrocarril de Vilanova

En l'apartat cultural, us proposem visitar el Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, que ha tancat el 2023 amb 40.000 visitants. Des de finals d'octubre, l'espai ofereix una visita més interactiva amb un discurs adreçat a tots els públics, el qual complementa la tradicional exposició de locomotores al pati exterior.

Gaudeix de la neu al Pirineu

Els Pirineus s'han tenyit de blanc gràcies a les nevades d'aquests darrers dies, tard, però finalment la neu abundant ha arribat a la zona d'alta muntanya de Catalunya. Aquestes condicions obren una porta d'oportunitats per practicar l'esport per excel·lència d'aquesta època de l'any: l'esquí, sigui de muntanya, nòrdic o alpí.

Les opcions, però, no s'acaben aquí. Són moltes les activitats que ofereix la neu i les diferents estacions catalanes, des de tirar-se amb trineu a posar-se les raquetes de neu i fer una ruta o conduir una moto de neu. També és una bona oportunitat per canviar els esquís per la taula d'snow o descobrir el múixing.

Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya (cIMIc)

Des del mes de gener fins a l'abril, el Cicle Itinerant de Música Improvisada de Catalunya (cIMIc) celebra una nova edició amb quatre propostes de música que giraran a sis ciutats i espais diferents de Catalunya. Aquest divendres farà parada a l'Espai Eat Art, a Banyoles (Pla de l'Estany), el dissabte a Can Batet, a Olot (Garrotxa), i diumenge a Jazz Cava, a Vic (Osona).



Espectacle 'La muda' a Lleida

A Lleida, el Teatre Municipal de l'Escorxador acull l'espectacle La muda de Marina Guiu, que fa un crit contra l'abús sexual infantil. Sobre el fàstic, la por, el vòmit i el dret a estar enfadada, una peça d'autoficció que aborda l'abús sexual infantil, la no legitimació d'una mateixa com a supervivent de violència sexual i la impossibilitat de ser una dona feliç en un sistema patriarcal. És divendres a les 20:00 hores.



Cicle Reflexions en Obert a Reus

El Teatre Fortuny de Reus acull fins al 29 de gener un cicle Reflexions en Obert que, tal com indica el seu nom, proposa reflexionar al voltant de diversos espectacles que es podran veure al llarg de tot el primer semestre del 2024 a l'equipament.



Festival Internacional de Fotografia de Tarragona

L'SCAN, el Festival Internacional de Fotografia de Tarragona encara la recta final. Aquest cap de setmana tindran lloc diverses activitats. Divendres a les 19:00 hores hi haurà una visita comentada a l'exposició This Story Will Never Get Finished, al Museu d'Art Modern de Tarragona. Dissabte a les 12:00 hores hi haurà un passi de diapositives de l'Arxiu F.S.O. i una taula rodona amb Teresa Ibars (arxivera i escriptora), Núria F. Rius (professora, comissària i investigadora) i Albert Gusi (artista) a El Pàrquing. I de 17:30 a 19:30 hores hi haurà la conferència Aby Warburg · El Mediterráneo como génesis del Atlas Mnemosyne: La huella y las prácticas de archivo en al fotografía contemporània, a càrrec de Natasha Christia.

Un any més, el certamen de fotografia ha bastit un programa de qualitat, transversal i inclusiu, amb més de quaranta activitats i una norantena de professionals i artistes aixoplugats sota un únic motiu conductor: traces, entenent la fotografia com el registre fefaent que és i, alhora, amb la voluntat de fer un homenatge a la ciutat de Tarragona i el seu mar, compiladors de cultures diverses que al llarg dels temps han deixat les seves petjades per configurar les societats en què vivim.



Sortida ornitològica al Parc del Falgar

Us proposem una sortida ornitològica al Parc del Falgar, en el marc del programa Passejades guiades que organitza la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una sortida guiada per descobrir els ocells de l'entorn de Granollers en un moment de l'any en el qual podem observar el màxim d'espècies hivernants. És diumenge a les 8:30 hores i cal reserva prèvia.