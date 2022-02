Yolanda Díaz proposa una pujada de l'SMI fins a 1.000 euros i espera tancar un acord aviat

La ministra de Treball i vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha proposat una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a arribar als 1.000 euros mensuals el 2022, davant dels 965 euros actuals. Díaz ha comparegut en roda de premsa després de la reunió de la taula de diàleg social en què participen les organitzacions sindicals CCOO i UGT i la patronal d'empresaris.

"A mi m'agradaria tenir un SMI de 1.000 euros", ha dit Díaz, que espera aconseguir un acord a "la major promptitud" i ha tornat a convocar els agents socials per dimecres que ve. Fonts del Ministeri de Treball confirmen a Públic que aquesta serà la proposta que es farà.



Díaz ha defensat el diàleg social perquè “és la millor eina per construir país”. I també l'eina per fer-se càrrec de pujades progressives de l'SMI. "Com s'ha demostrat, és una eina que millora l'economia", ha destacat.



Durant la compareixença davant els mitjans de comunicació, la vicepresidenta ha destacat que només hi ha dos països que no han pujat l'SMI a Europa. "Tota la UE està caminant cap a la mateixa direcció. Treballem pel bé comú, malgrat a qui li pesi", ha afirmat. La pujada, com les realitzades fins ara, tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener.



Davant les possibles reticències de la patronal CEOE per la pujada, Díaz ha afirmat que li agradaria que fos un “acord unànime”. Però que, en tot cas, “l'important és el procés”. En aquest sentit ha demanat “màxim respecte als actors socials del nostre país”. "Ells sí que estan a l'alçada de les circumstàncies", ha afirmat.



"Els sindicats volen més i els empresaris volen menys. Jo faig d'equilibri", ha insistit Díaz, mostrant tot el seu "afecte" per a la taula de diàleg. "Del que sí que estic convençuda és que la taula de diàleg sap que una política de rendes diferent ha servit perquè aquesta crisi fos diferent d'altres. És un aprenentatge col·lectiu", ha apuntat la ministra de Treball. A més, considera que tot el Govern espanyol, amb el president Pedro Sánchez al capdavant, té una "veu única" respecte a les qüestions salarials.

A PP i Vox, sobre la reforma laboral: "Que segueixin cridant"

Sobre l'aprovació de la reforma laboral dijous passat i tota la polèmica generada, Díaz ha assenyalat que s'havia posat en perill la vida de milers de treballadors. "L'aprenentatge ha de ser col·lectiu. Amb les coses de menjar no s'hi juga", ha afirmat després del seriós risc que va córrer de no tirar endavant la nova normativa. Sense esmentar-los, ha retret a forces com ERC que no recolzessin la reforma. "Creien que no hi havia perill. Fer dependre d'una votació tan delicada de dos diputats d'UPN era perillós. Jo sabia que hi havia riscos", ha afirmat. Díaz va suggerir ahir, al programa Salvados (La Sexta), que podria haver dimitit si la reforma no arriba a ser aprovada.



Respecte a les irades protestes, que es portaran al camp judicial, del PP i Vox per la votació, Díaz ha dit que no "perdrà ni un minut". "Que segueixin cridant, nosaltres seguim treballant", ha destacat. La reforma laboral va tirar endavant, després de la traïció d'UPN al PSOE, per un error al vot del diputat popular Alberto Casero. Tant el partit que lidera Pablo Casado com la ultradreta de Vox no han acceptat el resultat i han llançat acusacions greus que poden acabar, segons han anunciat, al Tribunal Constitucional. El PSOE ha acusat directament el PP de comprar els vots dels diputats navarresos.