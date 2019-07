El Ejército de Tierra, a través de una instrucción técnica fechada el pasado lunes 8 de julio de 2019 y firmada por el general jefe del Mando de Personal, Teodoro Baños Alonso, descarta catalogar como "acoso laboral" los casos que se produzcan entre militares del cuerpo, según un documento al que ha tenido acceso Público.

Este documento busca establecer un protocolo para tramitar las denuncias por acoso laboral dentro del Ejército de Tierra (ET) y define qué situaciones podrían ser catalogadas dentro de este modo. La polémica se esconde en el punto 4.1.

Según recoge el texto, el Ejército establece que la "violencia solo se da en una relación de trabajo" cuando al menos uno de los implicados sea civil. De este modo, Tierra elimina la posibilidad de que una denuncia por acoso de un militar a otro acabe prosperando.

La instrucción técnica 07/19, titulada Procedimiento para la tramitación de las denuncias de acoso laboral en el ET, solo tiene aplicación en del Ejército de Tierra y no considerará acoso laboral "aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica". Esta puntualización afectaría a trabajadores del mismo rango.

De igual manera, no serán consideradas aquellas "acciones violentas realizadas desde una posición prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no son realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo", se concreta en el documento emitido.

Cambio en la interpretación

Bajo esta doctrina, el caso por el que se condenó a un Sargento por insultar a sus subordinados no podría denominarse acoso

Bajo esta nueva doctrina, el caso por el que el Tribunal Supremo condenó a un año de prisión a un Sargento del Ejército de Tierra por insultar y menospreciar a sus subordinados con frases como "solo tenéis una neurona", no podría denominarse acoso, denuncia la Asociación Militar Profesional 45 sin despidos. "Quieren que no haya acoso laboral entre militares, cuando en realidad, debería ser un agravante", asegura Jenner López Escudero, presidente de la plataforma.

Esta organización ha solicitado en una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la retirada "con carácter de urgencia" esta instrucción para que se hagan diferenciaciones ante el acoso laboral dentro del Ejército. "El acoso laboral debe ser independiente a la relación laboral que se tenga en él", defiende la organización.

Malestar entre las Fuerzas Armadas

"Si se aplicara esta instrucción en las denuncias impuestas por Zaida Cantera, para la Subsecretaría de Defensa no sería acoso. Lo mismo sucedería en el caso de una soldado que sufrió un episodio en el que un superior se masturbaba delante de ella, por el cual éste fue condenado a seis años y medio", advierte López Escudero.

"No nos parece adecuado que cada ejército legisle a su manera"

Público ha contactado con el Ministerio de Defensa, que no ha hecho declaraciones al respecto, así como con el presidente de la Asociación de Profesionales de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), Miquel Peñarroya, subteniente de Artillería del Ejército de Tierra, que ha preferido hacer valoraciones.

En cambio, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), pese a no entrar a valorar la medida y la Instrucción del Ejército de Tierra, no comparte el contenido del escrito: "El acoso laboral entre militares existe. No nos parece adecuado que cada ejército legisle a su manera", aseguran desde la organización.