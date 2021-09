La actriz sevillana Cristina Medina conocida como Nines Chacón, por su actuación en la serie de televisión de Telecinco, de La que se avecina, ha anunciado en su cuenta oficial de instagram, que sufre cáncer de mama. La interprete lo ha hecho público en la mañana de este domingo.

La publicación ha sido mediante un vídeo con el cual ha confirmado la noticia. "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente". Así inicio el vídeo la actriz, donde además de contar lo ocurrido, intento tranquilizar a sus fans, afirmando que no se iban a librar de ella.

Ha pedido que ayuden a los enfermos económicamente

La actriz rápidamente se ha volcado en pedir ayuda a todos esos enfermos que están en dificultades y necesitan ayuda principalmente económica, ya que la interprete sevillana reconoce que "yo tengo la fortuna de sentirme muy querida", pero afirma que en estos momentos, "no son suficientes las ayudas que da el Estado".

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero".

Ella reconoce que tiene ahorros para combatir esta situación, pero hay personas que no los tienen y que ahora mismo están indefensos ante esta enfermedad. La actriz propone que la gente que esté cerca de personas que padecen el cáncer, los ayuden económicamente, por ejemplo, "las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... La sevillana pide que no tengan reparo en regalar un turbante. "Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor".

Además piensa en otras ideas, como crear un crowdfunding para conseguir dinero para poder pagar las terapias y los medicamentos necesarios o ayudas por ejemplo, en la acupuntura para rebajar la ansiedad, además del ya mencionado anteriormente, regalar un turbante.

Para terminar ha querido agradecer todo el apoyo recibido por la gente, mandando un beso para todos ellos, pero no sin antes dejar un mensaje final para toda las personas que conocen gente con esta enfermedad o quieren ayudar. "La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta". Con esta frase volvió a insistir en colaborar con los enfermos de cáncer.