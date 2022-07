Ángel Gabilondo reconoce que no ha recibido ninguna imagen de la masacre de Melilla: "Es un disparate no saber ni cuántas personas murieron"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido este lunes que todavía no ha recibido ni una sola imágen de la masacre que se produjo el pasado 24 de junio cuando un intento de salto a la valla de Melilla fue repelido con brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad de España y Marruecos con el trágico resultado de al menos 37 muertos, según diversas ONG.

El Gobierno ha intentado pasar de puntillas sobre el asunto desde que se produjo la tragedia, incluso ha defendido la actuacion de la gendarmería marroquí, pese a las imágenes que desveló en exclusiva Público en las que se observaba a gendarmes en suelo español golpeando y devolviendo en caliente a migrantes hacia el lado africano.

El Ejecutivo tampoco ha abierto de oficio una investigación para esclarecer lo ocurrido y lo ha dejado en manos tanto del Defensor del Pueblo como de la Fiscalía General del Estado. Gabilondo admitió a trámite en su día la denuncia de varias organizaciones humanitarias pero, tres semanas después de los hechos, ha criticado que la investigación que mantiene abierta está avanzando de forma demasiado lenta.

"Lo primero es lamentar las numerosas muertes que se produjeron en este episodio, cuyas circunstancias trágicas no están del todo dilucidadas. Yo llamé a la delegada del Gobierno de Melilla y hablé con los responsables de la Guardia Civil. También recibimos las quejas de nueve asociaciones, por lo que decidimos desde el Defensor del Pueblo abrir una actuación para responder a las mismas, que han sido remitidas a dos ministerios, el del Interior y el de Inclusión Social, y estamos esperando respuesta", ha asegurado este lunes en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER.

Gabilondo afirmó que mientras espera dicha respuesta, la unidad de extranjería de la institución "está trabajando de la mano de las asociaciones para ver cómo evolucionan los hechos, porque nosotros solo supervisamos, no somos ejecutivos". En vista de la lentitud de las actuaciones, se está planteando viajar a Melilla para trabajar sobre el terreno y constatar la situación en la zona.

Gabilondo: "Es un disparate que no se sepa cuantas personas murieron o donde están enterradas"

El Defensor del Pueblo ha admitido que no sabe a ciencia cierta cuantos migrantes murieron aquel día: "No lo sé. Sé que al menos eran 23, otros dicen que 27 y otros que 37. Esto me parece un disparate que no se sepa, así como que no se sepa donde están enterrados o hasta qué punto fueron víctimas de una avalancha o de cualquier otro tipo de circunstancia. Todo eso necesita aclaración y para eso estamos trabajando".

En este punto, hizo referencia a las imágenes de Público: "Queremos saber hasta qué punto fue un hecho que sucedió unicamente en Marruecos o si también hubo hechos que se produjeron desde el lado español de la frontera. Para ello hemos pedido que nos envíen todas las imágenes, pero todavía no nos han enviado nada, esperamos que lleguen pronto".

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes, Gabilondo lo achaca a que también tienen que dar respuesta a los requerimientos de la Fiscalía: "Entiendo que lo que están haciendo también lo hacen de cara a la Fiscalía de forma explícita, pero hoy la Fiscalía ha dicho que no sabe cuantas personas murieron ese día". Pero insiste en que es "un disparate que no se sepa cuantas personas murieron o donde están enterradas. Además, desde 2015 estamos diciendo que no se puede rechazar una solicitud de asilo en caliente, en la propia frontera".