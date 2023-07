Arteterapia para verano

Durante el año gran parte de la población está sometida a un elevado nivel de estrés. Aixa Takkal, profesora de la Universidad de Castilla la Mancha y arteterapeuta miembro de la Comisión de Investigación de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA), asegura a Público que este sentimiento de tensión física provoca una falta de autocuidado.

El verano y las vacaciones aumentan las opciones de pasar más tiempo con uno mismo y acompañado. La arteterapeuta recomienda esta técnica para combatir el estrés laboral, entre otras.

"Todo el mundo puede practicar arteterapia", asegura la docente. Takkal aclara que el rango de beneficios que aporta esta actividad depende de los objetivos del usuario. "Se tratan cuestiones como el ámbito psicosocial, la infancia, aspectos problemáticos y aporta grandes resultados en el conocimiento de sí mismo", asegura.

¿Qué es la arteterapia?

Esta práctica se puede orientar desde diversos enfoques, según la especialista. "Lo común es utilizar herramientas plásticas y visuales para trabajar aspectos concretos, pero también la gente acude porque quiere encontrarse mejor", explica. Además, la arteterapia se realiza en espacios privados. "El usuario va al gabinete o a veces se hace en instituciones, hospitales...", cuenta la docente.

Arteterapia en un hospital. — Nadia Collete.

"El arte refleja conductas y aspectos de la personalidad"

Takkal puntualiza que los materiales están a libre disposición del usuario. "Las obras sirven como elementos en torno a los que pensar y a los que mirar para saber qué está pasando en esos dibujos". La experta cuenta que el arte refleja conductas, aspectos de la personalidad y cuestiones que trae la persona.

Además, la profesora declara que existen evidencias de que al acudir a arteterapia las personas se sienten mejor. "El hecho de trabajar temas propios y, a su vez, manipular materiales plásticos, orientado por un especialista, genera bienestar", cuenta.

Sin reconocimiento en la sanidad pública

En las conferencias organizadas por la Federación Europea de Arteterapia en 2012, la Comisión de la FEAPA elaboró un informe donde presentan los estudios preliminares que evidencian los beneficios de esta profesión en la salud de las personas.

Sin embargo, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, presentada en 2022 por el Ministerio de Sanidad, no incluye la arteterapia como oferta asistencial. "En España no tenemos un reconocimiento por parte del sistema sanitario. Es una pena que no se haya dado el paso de reconocerlo e incluirlo en la sanidad pública", lamenta Takkal.