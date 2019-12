"Julio es muerto"

"Esto es el principio estás muerto perra"

"Te mato"

"Todos remamos juntos"

...

Así ha aparecido (nuevamente) nuestro local esta mañana.

No entienden que no hay miedo, que no vamos a dejar de trabajar con la infancia y la adolescencia, venga de donde venga. pic.twitter.com/DkrmLYGZQE