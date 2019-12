La investigación policial sobre la granada de mano lanzada al centro de menores de Hortaleza (Madrid) continúa abierta sin que, de momento, hayan trascendido más detalles. El atentado ha levantado un gran revuelo político y varios bulos circulan en redes sociales. A continuación, repasamos la información confirmada y añadimos algo de contexto sobre este centro de menores y el discursos de odio que ha ido surgiendo alrededor de él.

Los hechos



El miércoles por la mañana, un vigilante de seguridad de la residencia de primera acogida de menores de Hortaleza avisó a la Policía tras encontrar dentro del recinto un artefacto sospechoso. Horas después se confirmaba que era una granada de mano de entrenamiento con poca carga explosiva. Los Tedax detonaron de forma controlada el artefacto tras establecer una zona de seguridad, aunque no se desalojó el centro. La Policía no ha precisado oficialmente el contenido completo de la bolsa, aunque la imagen de la granada distribuida por EFE muestra una bolsa que podría contener metralla.

El artefacto explosivo que fue detonado de forma controlada por los Tedax de la Policía Nacional en el centro de menores del barrio madrileño de Hortaleza. EFE

Los autores



La Brigada Provincial de Información está investigando la procedencia de la granada y trata de identificar y localizar al responsable o responsables de este atentado. Por el momento no se ha facilitado información oficial sobre posibles sospechosos.

No es sólo un centro de menores extranjeros



Esta residencia de primera acogida no es un “centro de menas”, como suele referirse a ella la extrema derecha y un gran número de medios de comunicación. Es un centro de primera acogida para cualquier menor (español o extranjero) cuya tutela recaiga en la Comunidad de Madrid. No obstante, desde hace años, la inmensa mayoría de los residentes son menores migrantes que llegan a Madrid sin referentes familiares adultos. Se les conoce administrativamente como Menores Extranjeros No Acompañados (Menas), un acrónimo que ha sufrido una fuerte estigmatización por parte de colectivos ultras y partidos conservadores y de extrema derecha, que los vinculan continuamente hechos delictivos. En este especial sobre menores migrantes se explica quiénes son, como llegan a España y los retos a los que se enfrentan tras su llegada.

Este centro lleva años saturado. Tiene capacidad para 35 personas pero acoge regularmente a alrededor de cien menores que pueden permanecer meses o años en condiciones de hacinamiento mientras se les deriva a otros centros o pisos tutelados por ONG. A pesar de las numerosas denuncias, la Comunidad de Madrid ha hecho poco para avilar esta situación, generando el descontento de los propios menores, los trabajadores del centros y los vecinos de la zona.

El bulo del atacante magrebí



Una de las informaciones que comenzaron a circular rápidamente el miércoles apuntaba a una persona de origen magrebí como presunto autor del atentado. La información fue difundida por web de La Sexta y precisaba: “Un hombre de nacionalidad magrebí que ha saltado la valla, del centro de menas de Hortaleza, en Madrid, ha lanzado una granada de entrenamiento cuando era expulsado por un vigilante de seguridad". Horas después, La Sexta corrigió su noticia y afirmaba que esta información apuntada por una fuente sin precisar no había sido confirmada. Fuentes policiales han desmentido a Público la veracidad de esta información y aseguran que la cadena de televisión nunca se puso en contacto con la Policía para contrastarlo. Por el momento, la Brigada Provincial de Información no ha hablado de sospechosos.

El bulo de la llamada telefónica amenazante



Telemadrid informó también en un primer momento que, de madrugada, una persona llamó al centro (no sabe precisar si por teléfono o a través del telefonillo de la puerta del recinto) y dijo: “Esto es el comienzo de una nueva España”. Esa misma mañana, José María Benito, inspector de Policía y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP) también confirmó a Telemadrid este hecho.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid no sólo no confirma estos hechos sino que los ha desmentido a Público tajantemente. Fuentes policiales niegan que se hayan producido amenazas previas por teléfono contra el centro.

¿Es el primer ataque contra el centro?



No. Este centro lleva años siento un foco de conflicto político y vecinal. En su interior se han producido agresiones por parte de algunos menores contra los trabajadores y también hay decenas de denuncias de organizaciones por presuntos malos tratos a los chicos por parte del personal. Además, desde que el partido ultraderechista Vox irrumpió en el escenario político y fue obteniendo representación institucional, su discurso contra los menores extranjeros ha ido ganando cada vez más repercusión. Asegura que son un foco de delincuencia y les acusa de robos, agresiones y violaciones en grupo, aunque los datos de la fiscalía desmientan estos extremos. Por parte del colectivo neonazi Hogar Social Madrid también se han realizado acciones de criminalización y señalamiento. Una breve cronología:

8 de julio: En las rejas del centro de Hortaleza aparecieron colgadas varias pancartas en las que se leía "¡Cuidado! (presuntamente) Aquí habitan (presuntos) MENAS (presuntamente) Peligrosos". La acción estaba firmada por el Hogar Social. Los hechos fueron denunciados ante unidad de Gestión de la Diversidad por si fuera constitutiva de un delito de odio. No hay noticias por el momento.

Una de las pancartas contra los menores migrantes difundida por el colectivo neonazi Hogar Social.

4 de octubre: comienza a circular un vídeo en el que dos enmascarados agreden con remos de plástico a dos menores migrantes en Hortaleza. Posteriormente, aparecieron pintadas con la bandera de España que decían “todos remamos juntos” y “arriba España” en un gimnasio del barrio que trabaja por la inclusión social. Los hechos fueron denunciados ante la fiscalía. No hay más información al respecto.

Ante el apaleamiento y ataque a menores migrantes en #Madrid anunciamos que el Servicio de Delitos de Odio gestionado por nuestra entidad ha asumido el caso interponiendo una denuncia ante Fiscalía.



Pedimos maxima condena a este ataque racista. pic.twitter.com/dUw5oJK0XJ — Red Inmigración (@redinmigracion) October 3, 2019

Pintadas amenazantes en el local de Hortaleza Boxig Crew tras agresión a dos menores migrantes en el barrio.- HBC

30 de octubre: Un grupos de dominicanos irrumpe en el interior de centro de menores y agreden con palos y cadenas a varios menores. Según varios de comunicación, se trata de “ajuste de cuentes” entre una banda latina por un robo cometido supuestamente por menores migrantes del centro.

17 de noviembre: Decenas de vecinos de Hortaleza se concentran en las puertas del centro de menores para exigir medidas de seguridad y denunciar robos y agresiones sufridas a manos de menores migrantes. La protesta es convocada a través de redes por la cuenta HTZ Actúa. El acto, de alto contenido racista y xenófobo, cuenta la con la presencia de miembros del colectivo neonazi Hogar Social y presidida por una pancarta que decía: "Fuera delincuentes de nuestros barrios".

Melisa Dominguez, líder del colectivo neonazi Hogar Social, durante la protesta contra los menores migrantes y por la seguridad en Hortaleza.- JAIRO VARGAS

¿Por qué Vox se siente atacado?



A pesar de la falta de pruebas sobre la autoría del este atentado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer a los medios que era “consecuencia del discurso del odio” que se viene lanzando desde hace tiempo contra el colectivo de menores migrantes. Fuentes del Ministerio insisten en que no ha señalado a nadie en concreto y que sus declaraciones respondían a “una reflexión de fondo”. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha mantenido esta tesis. Sin embargo, Vox se ha dado por aludido con estas declaraciones y denuncia “demagogia” de partidos y medios de comunicación. No obstante, diferentes representantes de este partido han hecho campaña en las puertas del centro y han vertido declaraciones que criminalizan y estigmatizan a los menores migrantes, tanto en Madrid como en otras ciudades con centros de menores.

⛔ BULO: "@Ortega_Smith estalla tras las acusaciones por el incidente en el centro de Hortaleza: Me encanta que pongan granadas".



❌ FALSO: Estaba siendo irónico, y la frase del titular está incompleta: "No, si le parece me encanta... vamos a ser serios...". pic.twitter.com/MaWpgClzjX — VOX Noticias (@voxnoticias_es) December 5, 2019

Entre las más destacadas en Madrid está la visita en mayo del entonces candidato a la alcaldía de Madrid por Vox, Javier Ortega Smith, que fue abucheado por un grupo de vecinos cuando acudió al centro del Hortaleza durante la campaña electoral para denunciar la situación de inseguridad y exigir que se devolviera a sus países a los menores migrantes.

Ortega Smith va al centro de menores de Hortaleza y le reciben al grito de "fascistas" y "Madrid sera la tumba del fascismo" pic.twitter.com/J700mNOcr6 — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) May 10, 2019

El pasado octubre, la portavoz y diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, visitó el barrio para, supuestamente, escuchar los relatos de vecinos “atemorizados” por estos chicos. Pidió que la Comunidad de Madrid no abriera “más centros de menas” y aseguró que "las mujeres ya no salen solas ni a comprar" en el barrio por la inseguridad. Previamente hizo lo propio en Sevilla en un acto de campaña frente a otros centros de acogida de menores. La Fiscalía investiga este acto por un posible delito de odio.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también arremetió contra los menores migrantes en general y los acogidos en Hortaleza en particular durante el último debate electoral, el 5 de noviembre. “Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas, con trabajadoras de ese centro de menas que dicen que las inversiones que se han hecho allí han sido destruidas por quienes viven en el centro”, afirmó.

Rifirrafe en la Asamblea de Madrid

El debate de este jueves en la Asamblea de Madrid ha sido un continuo enfrentamiento político a cuenta de este atentado. Por un lado, Podemos y Más Madrid hablan de "atentado terrorista" y han afeado el discurso del odio de Vox contra los menores migrantes. También han cargado contra PP y Ciudadanos, que gobiernan con el apoyo de la ultraderecha. El rifirrafe más destacado ha sido el de la presidenta, Isabel Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, aunque sus respectivos partidos han bloqueado una declaración institucional para que la Cámara condenara este ataque.