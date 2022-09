Cientos de personas se concentran en Tenerife contra Cuna del Alma: "Hay impunidad total y absoluta"

Los actos de protesta contra el macroproyecto turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, no cesan. Esta empresa pretende convertir este enclave canario en villas de lujo. La última reivindicación tuvo lugar este martes durante la entrega de los premios a la Excelencia con motivo del Día Mundial del Turismo. Antes del acontecimiento, unos 350 activistas, ecologistas y ciudadanos se dieron cita frente al Hotel-Escuela de la capital tinerfeña. "Pensábamos que no vendría casi nadie, no esperábamos esta acogida", confiesan desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

A las 11.30 horas, el exterior del Hotel-Escuela de Santa Cruz comenzó a recibir activistas. En el interior del recinto se celebraba la entrega del premio en la que intervenía la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. El suyo ha sido uno de los rostros más criticados en las reivindicaciones de los movimientos ecologistas.

Los pitos, las caceroladas y los gritos inundaban la calle. Como ya ocurrió en la concentración celebrada en contra del Circuito del Motor en Tenerife, las autoridades relegaron a los activistas al otro lado de la carretera. Entre el edificio donde se celebraba el evento y la movilización había tres carriles abiertos al tráfico. La jornada se saldó sin incidentes, según la Delegación del Gobierno en Canarias, y con optimismo por parte de los colectivos ecologistas.

A lo largo de la mañana se fueron sumando manifestantes desde otras partes del archipiélago que apoyaban la causa contra Cuna del Alma. Por ejemplo, la plataforma Salvar La Tejita, del sur de Tenerife; la de la Isla Baja, desde el norte; o Salvar Chira-Soria, desde la isla vecina de Gran Canaria. También algunos coches tocaban el claxon al pasar por el lugar de la protesta. Además había caras conocidas, como la de una de las representantes del género latino en Canarias, la escritora, cantante y bailarina Loida, miembro del grupo las K-Narias.

Al inicio del acto, los agentes de la Policía Nacional desplazaron a la prensa en varias ocasiones, alejaron a los periodistas de la entrada en la que se esperaba reunir empresas del sector turístico y representantes institucionales. Desde la acera de enfrente grababan las cámaras de televisión. Mientras 12 agentes custodiaban a los manifestantes, dos se colocaban junto a la prensa y controlaban el tránsito a pie por la calle. El tramo de la vía estaba abierto al tráfico, pero no a los peatones.

"¡Andrés Muñoz, eres un abusador!", gritaban al unísono desde la concentración. Se referían al director del proyecto Cuna del Alma, quien fue acusado este lunes de una supuesta agresión a dos activistas durante un forcejeo. Muñoz declaró que el vídeo difundido en redes por la plataforma Salvar El Puertito está sacado de contexto y que él solo trataba de retirar a dos manifestantes de su oficina.

"Hay impunidad total y absoluta", gritaban este martes los manifestantes. La intervención principal fue de María González, historiadora y activista, quien acusó a Muñoz de haberla agredido a ella y a otra de sus compañeras el día anterior. "El paro juvenil en Canarias es el más grande de Europa y el primero de España", reivindica González.

Durante el acto leyó una carta escrita por sus compañeros, un grupo de jóvenes que lleva tres meses durmiendo al raso para exigir la paralización del proyecto, desde la Acampada Reivindicativa. Mientras se manifestaban en Santa Cruz, 25 personas permanecían en la casa piloto del proyecto, que se usa como oficina, seis de ellas atadas y 15 en la acampada.

"Lo sentimos, pero aún no nos hemos acostumbrado a los desahucios a familias vulnerables, a las muertes en urgencias por la falta de personal médico, a las clases abarrotadas de alumnos en infraestructuras descuidadas, a los trabajos de esclavitud por salarios de miseria y a los incontables expolios del patrimonio natural y cultural de las islas", denuncia el texto distribuido por los activistas.

En el Día Mundial del Turismo, Podemos Canarias (socio del Gobierno canario de coalición) ha pedido un giro en el sector. En esa línea se pronunciaron quienes se oponen a convertir el Puertito en un gran centro turístico: "Sabemos que el trabajo que nos da su modelo (turístico) es de miseria y nos empuja a ser exiliados económicos para trabajar por cuatro duros en los países ricos; y más importante, sabemos que la verdadera riqueza que sostiene nuestras vidas no está en las cuentas bancarias de ningún inversor nacional o internacional, si no en la tierra que habitamos y nos sostiene, y en el trabajo que las personas que aquí viven".

El gran protagonista ausente de las reivindicaciones ha sido el presidente del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga. El Ayuntamiento de Adeje, también dirigido por Fraga, ha evitado comparecer desde mayo pasado con respecto al proyecto que se construye en su municipio. "Fraga dimisión, Fraga dimisión". En la manifestación, han sido varios los carteles con las imágenes del alcalde. Entre ellos, uno que lo asemejaba al dictador Francisco Franco por el número de años que lleva en el poder. "Franco estuvo 39 y Fraga lleva 35", se podía leer en la pancarta.

Este viernes comparecerá el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), a petición de Sí Podemos Canarias para "dar cuenta de las irregularidades y defectos administrativos que presenta el expediente del proyecto" de Cuna del Alma. Por el momento, la promotora Segunda Casa Adeje SL ya tiene abierto un expediente sancionador por valor de 600.000 euros. El motivo: destruir patrimonio arqueológico.