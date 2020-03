La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de la densidad circulatoria a última hora de la tarde en las salidas de Madrid, Barcelona, Valencia o Vizcaya, a pesar de las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno como consecuencia del estado de alarma por la epidemia del coronavirus.

En concreto, la DGT ha informado que, alrededor de las 18.00 horas ha habido una clara densidad en la circulación por la A5, dirección salida de Madrid, a la altura de la localidad de Navalcarnero.

La DGT recuerda que los viajes están prohibidos excepto en circunstancias excepcionales durante el estado de alarma

También se ha registrado "congestión" en la A2, a la salida de Barcelona, a la altura de Sant Andreu de la Barca, así como en Sitges en la C-32.

Por otro lado, se ha localizado una gran "intensidad" de circulación en Sevilla, en concreto en la A-49 a la altura de Benacazón, en dirección Huelva.

Del mismo modo, la DGT destaca la "densidad" registrada a la salida de la provincia de Vizcaya, en la A8, dirección Cantabria, así como en la AP8, dirección Irún.

Desde la DGT recuerdan que, tal y como se establece en el decreto de estado de alarma, los viajes están prohibidos excepto por las circunstancias excepcionales que en él se recogen. Es por ello, que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y unidades de la Policía han reforzado los controles en carretera estos días, para evitar que la gente pueda desplazarse a segundas residencias de las grandes ciudades.

Cientos de coches colapsan las carreteras de València

Esta tarde, cientos de coches han colapsado las principales carreteras de València debido a los controles policiales ubicados en la salida de la ciudad como medida de confinamiento y control durante el estado de alarma.

En calles como la Avenida de las Corts Valencianes en dirección a la autovía que conduce a Llíria/Ademuz, se han producido enormes atascos que han impedido la fluidez del tráfico en las carreteras valencianas, la mayoría dirección al interior.

La DGT ha informado también que se han registrado complicaciones en la V-31 a la salida de Valencia, altura de Beniparrel.

En los controles, los agentes han ido exigiendo las acreditaciones para certificar el movimiento por cuestiones laborales o médicas. En caso contrario, dichos vehículos han sido sancionados con la obligación de volver a sus domicilios.

"No se puede salir. A quienes vemos que no tienen ningún motivo para salir se les devuelve y se les sanciona. Si la persona lleva algún documento, lo hacemos más ágil, aunque no es obligatorio. Los movimientos deben ser individuales salvo determinadas circunstancias", añaden fuentes de la Policía Nacional.