El sector de la Dependencia ha asegurado que concluye un año 2020 "muy difícil" para el sector, en el que se ha producido "un cataclismo" por la Covid-19. En la primera ola de la pandemia fallecieron 20.268 ancianos en residencias por coronavirus, según datos del Gobierno.

"Ha sido un año muy difícil. De alguna manera, la epidemia de coronavirus no solo ha puesto a prueba nuestro sistema inmunológico, sino también nuestra cohesión social. Nadie estaba preparado para este cataclismo que nos ha tocado vivir", ha declarado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

En concreto, donde más "estragos" ha causado la pandemia de la covid-19 han sido las residencias de mayores por la fragilidad de la salud de los residentes y la convivencia en un mismo entorno.

En este escenario, según ha puesto de manifiesto Ramírez, "los responsables de los centros residenciales y sus trabajadores y trabajadoras, han tenido que desarrollar su labor, sin recibir los medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni los test, ni apoyo sanitario, por parte de un sistema de salud desbordado".

"Abandonados a su suerte, han tenido que soportar el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme mortalidad que ha afectado a estos centros y de la extensión del virus en ellos. Lo que anticipábamos al inicio de esta crisis que podría pasar: convertir a las víctimas en culpables", ha lamentado.

Si bien, ha reconocido que nunca pudo imaginar la "avalancha de acusaciones" en estos centros y ha pedido que no se les reproche el hecho de no estar preparadas para esta situación.

"No se les puede exigir lo que no se exige a ningún otro estamento social, incluido el sistema sanitario, la educación, la industria. Nadie estaba preparado para un cataclismo como este ¿por qué a las residencias se les ha echado en cara, incluso de manera airada y ofensiva, que no estaban preparadas?", ha planteado, recordando que estos centros no son servicios sanitarios.

Ramírez ha recordado todo lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia: la letalidad de la covid-19 en las personas mayores, la no derivación de enfermos a los hospitales desbordados, la saturación de los servicios funerarios, que no podían retirar los cadáveres con inmediatez y que permanecían "horas (a veces días) en sus habitaciones".

Más de 51.000 fallecidos en 2020

Además, durante el año 2020, un total de 51.540 personas han fallecido en España en las listas de espera de la dependencia (31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar). Asimismo, 381.115 personas están a la espera de la ley de dependencia.

"El impacto del covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias", ha indicado Ramírez.