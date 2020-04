Sin ninguna duda, las farmacias son los establecimientos comerciales que más directamente se han visto implicados en la batalla por intentar detener la expansión de la epidemia del coronavirus. Desde que se disparó el número de contagios, se ha multiplicado la demanda de productos como las mascarillas, los guantes, el gel hidroalcohólico o, más recientemente, los test de detección de la enfermedad.

Hasta el punto de que, según reconocen desde el sector, en la mayoría de los casos aún hoy es muy difícil o directamente imposible encontrar. La escasez ha provocado la aparición de proveedores desconocidos, que no forman parte del circuito habitual, que han hecho llegar ofertas a precios disparados o de productos sin ningún tipo de certificación que garantizase su calidad.

Una farmàcia de Barcelona. / ACN.

Ahora bien, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), la principal organización empresarial del sector en la comunidad, asegura que se ha evitado la aparición de este posible "mercado negro" de productos, al menos en los establecimientos.

Su presidente, Antoni Torres, sin embargo, asegura a Público que estos productos ahora se han derivado directamente al consumidor final y hace un llamamiento a evitar la compra porque, directamente, "no garantizan la protección que prometen".

El pasado viernes, la ACN aseguraba que "debido a la alta demanda, los farmacéuticos adquieren productos como el gel, mascarillas o guantes a proveedores no habituales a un precio mucho más elevado". El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) admitió que esto ha provocado precios "10, 20 y 30 veces" superiores a los habituales y pidió a sus asociados que adquieren productos con un "margen razonable" para no hacer el juego a "especuladores", apelando a "la ética profesional" del colectivo.

En la misma línea se pronunció la FEFAC, que en un comunicado recordaba a los asociados "la obligación legal de preservar la cadena de distribución acreditada (mayorista, distribuidor o laboratorio) para adquirir los referidos productos sanitarios [guantes, mascarillas y geles], con el objetivo de minimizar el riesgo de adquirir productos falsificados y/o no homologados o de incumplir la normativa que nos regula".

"Es necesario que la farmacia valore los costes y los PVP aplicados, en prevención de no ser utilizados por empresas que tienen como objetivo exclusivo el máximo lucro", añade el texto.

Alta demanda y cadena de abastecimiento sin stock

En conversación telefónica con este diario, Antoni Torres afirma que "ha pasado" el peligro de que las farmacias se proveyeran de los productos más demandados -y de los que no tenían stock- a través de un "mercado negro", pero admite que este riesgo " existió ".

"El farmacéutico es un profesional responsable de lo que hace y por más que tengamos que pagar impuestos y vivir, tenemos muy claro que lo primero es la salud", expone Torres, antes de detallar que el peligro de este posible mercado negro llegó cuando se unió "una demanda altísima de unos determinados productos y que la cadena de abastecimiento, que está absolutamente controlada, se quedó sin stock".

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya

Torres subraya que esto coincidió con la "centralización de las compras" sanitarias decretada por el Gobierno español y que en ese momento "apareció toda una serie de gente presentado unas ofertas increíbles, que no sabes ni quiénes son, ni qué garantías tiene y que pretendía vender de una manera carísima".

El presidente de la FEFAC detalla que "tenemos el deber de garantizar la calidad del producto y cuando a estos supuestos proveedores les pedías los certificados o bien desaparecían o bien lo que te daban era insuficiente". Otras situaciones que se han dado son "que el precio fuera más o menos razonable, pero que finalmente el producto no llegara, es decir que fuera una estafa. O que tuviera certificado y, en cambio, el producto fuera de baja calidad, básicamente porque el certificado "estaba falsificado".

Por todo ello "pedimos a los asociados que no compraran a proveedores desconocidos". Con todo, Torres admite que estas ofertas "se han desviado al consumidor final y esto es más complicado y más peligroso porque el farmacéutico hace de filtro de calidad. Por lo tanto, a todos les decimos lo mismo, que no compren a proveedores porque no hay garantías".

Aunque la escasez de los productos más demandados continúa, el presidente de la FEFAC comenta que "empezamos a recibir gel hidroalcohólico, porque los grandes laboratorios están fabricando en gran cantidad y supongo que con los guantes y el resto acabará pasando lo mismo".

Sobre los precios admite que los productos "se han encarecido, pero la subida de precio es absolutamente razonable no es el triple ni multiplica por 10 lo que debería ser. Algo puede pasar de costar 7,5 euros a 8,5, pero a mí me han llegado a ofrecer un gel de 500 ml a 50 euros cuando debería costar 8 o 10, es una locura".

Malestar con Fernando Simón

Por otra parte, los profesionales farmacéuticos también sufren una gran escasez de material de protección para ellos mismos. En este sentido, en el sector molestaron mucho las palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, cuando dijo que "asumían los riesgos propios de la profesión".

Torres recalca que pueden entender que el material sea escaso y se priorice a los profesionales sanitarios que están en contacto directo con personas que han contraído la covid-19, pero "no que diga que nos aguantemos".