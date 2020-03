Las autoridades están poniendo medidas para frenar la crisis del coronavirus, pero para que estas sean efectivas es necesario que la ciudadanía responda a ellas. Lejos del objetivo buscado, el cierre de las Universidades y la recomendación del teletrabajo en Madrid ha dado paso a que muchas personas abandonen la región y vuelvan a sus ciudades de origen.

Este riesgo estuvo desde el principio. De hecho, este miércoles se conoció que el primer caso de coronavirus en Santiago ha sido una joven estudiante que regresó a su ciudad desde Madrid tras la suspensión de las clases.

La oleada de estudiantes que se han ido de Madrid provoca que esto se pueda repetir en más ciudades porque esta joven no ha sido la única que decidió hacer las maletas y volver con su familia durante la suspensión de clases. En la región, además, once universidades han notificado casos de coronavirus: Politécnica, Complutense, Comillas, Autónoma, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos.

Hay comunidades autónomas que ya hicieron sus cálculos y promovieron sus recomendaciones. El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, calculó que unos 2.000 universitarios llegarían a la región durante esta semana y les pidió como pedida de prevención que permanezcan tres días de en aislamiento domiciliario hasta asegurarse de que no tienen síntomas del coronavirus.

Una de estas personas es Elena, estudiante de Farmacia de 19 años. "No he tenido contacto con nadie que haya estado contagiado, pero estaré unos días en casa. Intento seguir las recomendaciones que se dan, pero no quería pasar quince días sola en Madrid", declara. Elena llegó este jueves en autobús a Cáceres y en Madrid vive en un piso con otras dos universitarias en la zona de Moncloa. Sus dos compañeras también se fueron a sus casas entre este martes y miércoles.

Como Elena, Teresa se fue a Sevilla ayer. "Cuando se suspendieron las clases en el colegio mayor todos comenzamos a comprar billetes de trenes y aviones para volver a casa", relata la estudiante de Ingeniería Informática de 18 años. "Si me pongo enferma, no voy a poder estar con mi familia. Y a todos nos dio miedo que cerraran la ciudad", aclara sobre su decisión.

Aunque la situación ha sido peor para aquellos que no han tenido la opción de elegir. La Asociación de Colegios Mayores de Madrid explica que la mayoría se han mantenido abiertas, pero el Loloya decidió cerrar. Cerca de 200 estudiantes tuvieron que volver forzosamente a sus casas.

Igual que se hizo en Extremadura, más comunidades autónomas están pidiendo responsabilidad a sus estudiantes. En Ceuta no hay ningún caso de coronavirus, y la Consejería de Sanidad controla que medio centenar de jóvenes han llegado a Madrid. "Recordar que la primera recomendación es no viajar, pero si vienen a Ceuta, por favor, que hagan el aislamiento de 72 horas", pidió el consejero Javier Guerrero.

Y, más allá de los estudiantes, también hay trabajadores que vuelven a sus ciudades de origen. Alejandro teletrabaja desde el pasado martes y decidió volver a Murcia ante la orden indefinida de no volver al centro de trabajo: "Puedo hacer lo mismo desde Madrid que desde aquí. Toda mi familia está en Murcia y si la situación se alarga prefería estar aquí".

Los viajes caen, pero la alarma está presente

Los viajes han caído. Según la información dada por AVE, la actividad ha bajado un 50% respecto a una semana normal. La Plataforma Bla Bla Car también indica que se ha reducido la oferta y demanda de los trayectos. Sin embargo, las salidas que se han realizado han alertado a las autoridades sanitarias.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, lleva días pidiendo que se eviten los viajes "que no sean estrictamente necesarios". Desde Sanidad y los Gobiernos autonómicos no para de repetirse el mensaje.

De hecho, en la Comunidad de Madrid el nivel de alerta por la expansión del coronavirus es tan alta que las autoridades autonómicas y municipales comienzan a pedir de diferentes formas que la gente permanezca en sus casas todo el tiempo posible.

Estudiantes y ciudadanos también comparten la campaña #YoMeQuedoEnCasa por las redes sociales para apelar a esta responsabilidad individual frente a la pandemia. De hecho, frente a todos los casos de salida también hay muchas personas que han cancelado viajes como es Nina, de 25 años, que decidió no ir a Bilbao a pasar el fin de semanas tras ver cómo crecía la crisis.

De hecho, Nina también pensó en irse a Menorca, donde vive su familia, tras comenzar con el teletrabajo. Pero finalmente decidió quedarse en Madrid: "Estamos en el foco y no me he ido a ningún sitio porque no quiero propagarlo. Me sentiría mal si alguien se contagia por mi culpa, aunque yo no tenga síntomas. Es el momento de tener cuidado".

Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus Estas son las recomendaciones que debes conocer para evitar el contagio:



1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

2. No realizar viajes innecesarios.

3. Al toser o estornudar, taparse la boca con el codo flexionado.

4. Evitar tocarse los ojos y la boca.

5. Usar pañuelos desechables y tirarlos después.

6. Las personas con síntomas deben permanecer en sus casas.



Para más información, pincha aquí.