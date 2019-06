"El decoro, como en el caso de las mujeres, no se mide por los centímetros de una falda"

"Jorge ha sido el primero pero dudo de que sea el último". Con esa rotundidad se expresa Roberto Costas, presidente de Élite Taxi Vigo, a la hora de referirse al "taxista en falda" que está revolucionando el sector en la ciudad gallega. En esta entrevista Costas explica el origen de la protesta, a saber; una normativa que erradica la utilización del pantalón corto por parte de estos conductores profesionales.



¿Por qué se erradica el pantalón corto en apenas un año?

Desde el sector del taxi, quisimos actualizar la ordenanza municipal al respecto. Esta ordenanza tan sólo indicaba que se debía vestir "acorde al servicio". Algunos compañeros utilizaban bermudas, playeras, todo tipo de bañadores, pantalones cortos de camuflaje...

Para gustos, los colores...

Roberto Costas, presidente de Élite Taxi Vigo

Vimos que eso no era "acorde al servicio" y planteamos al Ayuntamiento modificar la ordenanza y prohibir esa vestimenta. Desde Élite Taxi lo que pedíamos es que el Ayuntamiento mantuviera el permiso del pantalón corto pero regulando qué tipo específico de pantalón corto; si debía ser de pinzas, tipo chino, o debía ir acompañado de un polo.

¿Y qué se aprobó finalmente?

Pues se aprobó la propuesta de la otra asociación, la Asociación provincial de Autopatronos y la Cooperativa del Taxi en Vigo. Una propuesta que abogaba por erradicar totalmente el pantalón sin ningún tipo de alternativa.

¿Qué alegaban para apostar por esta medida?

Pensaban congraciarse con la opinión pública y no lo han conseguido. Creemos que no se puede medir la profesionalidad de un taxista por los centímetros del pantalón. Con un pantalón de vestir corto, acompañado de una camisa o un polo, un coche limpio y un taxista aseado, se puede dar un buen servicio; no es una mala imagen.

Pero ellos vienen a decir esto "no hace bien al taxi"

Es una excusa por parte de ellos por haber defendido y haber argumentado en contra del pantalón corto. Además, la normativa en ningún momento dice que esté prohibida la falda, lo que está prohibido es ir en tirantes, chanclas o en chándal. El decoro, igual que en el caso de las mujeres, no se mide por los centímetros de una falda. Tampoco la profesionalidad de un taxista se mide por los centímetros de un pantalón corto.

¿Cómo cree que afecta la indumentaria a los usuarios?

Yo creo que la gente lo que no quiere es un taxista en tirantes o sudando. Ahora bien, que un taxista lleve un pantaloncito corto, yendo aseado, no veo dónde está el problema. Ten en cuenta que nosotros los autónomos pasamos entre 10 y 12 horas en el coche en el coche. Aún teniendo el aire acondicionado encendido, es inevitable pasar calor dado que además muchos usuarios nos piden que apaguemos el aire.

¿Seguirá la protesta?

Sí. Los compañeros avisaron ya en septiembre que finalmente se aprobaba la regulación vestirían falda. Jorge ha sido el primero pero dudo de que sea el último. Tal y como se está comentando por los grupos de Whatsapp, las redes sociales y las paradas, los compañeros están adquiriendo faldas y en el siguiente golpe de calor que agite a la ciudad seguramente saldrán provistos de ellas.