Dependientas de Inditex protestan en A Coruña para exigir una subida salarial

Las dependientas del grupo Inditex de la provincia de A Coruña han denunciado este domingo las condiciones laborales y salariales "indignas" a las que están sometidas. Lo han hecho en una manifestación en la que han participado centenares de trabajadoras de las distintas marcas del grupo Inditex, como Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius u Oysho.

Denuncian que sus condiciones económicas son muy inferiores a las de otras trabajadoras pertenecientes a la misma empresa pero que desempeñan su labor en almacenes o fábricas. "Inditex no me aprecia, vivo en la pobreza", "Trabajo en Zara por la cara" o "A Marta Ortega nuestro sueldo se la pela" han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en las decenas de pancartas que se han alzado por las calles de A Coruña.

El centro de la ciudad ha sido testigo este domingo de una movilización que se ha detenido en algunas tiendas del grupo textil, y en la que se han podido escuchar lemas como "Las dependientas de Inditex no llegamos a fin de mes" o "Si no me quejo, me roban los de Arteixo".



La presidenta del comité de Zara España en A Coruña, Carmen María Naveira, ha dicho que las trabajadoras reivindican la "equiparación salarial" entre los empleados de tienda y los que están en logística y en las fábricas.

"Sabemos que un trabajador en las fábricas, siendo mozo de almacén, cobra 2.011 euros de salario base, cuando nosotras cobramos 1.058. Estamos un poco hartas de ser el último eslabón de la cadena y de que nunca haya nada para nosotras", ha expresado.

Según ha detallado Naveira, pese a que las trabajadoras son conscientes de que Inditex "es una gran empresa" y se alegran "muchísimo" de que sus cifras sean buenas, están "cansadas de ver que en la provincia de A Coruña los beneficios siempre recaen en los mismos". "Cobramos una miseria. Las dependientas de Inditex, por desgracia no llegamos a fin de mes", ha lamentado.

Dividendos exorbitantes para los Ortega

Y es que hace apenas una semana se dio a conocer que Amancio Ortega, propietario de Inditex, cobraba el segundo pago de los dividendos de su compañía correspondientes a 2022. Son 859 millones de euros que se suman a otro pago idéntico que recibió el pasado 2 de mayo. En total, 1.718 millones de euros por sus acciones de Inditex en 2022.

En concreto, el empresario recibirá este año un 33% más por los dividendos de las acciones de Inditex. Unas cantidades nada desdeñables que le sitúan, según la revista Forbes España, en la cima del listado de personas más ricas del país junto a su hija, que posee el 5,053% de la empresa y cobrará este año más de 146 millones de euros en dividendos de Inditex.