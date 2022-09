La Justicia da la razón a Willy Toledo contra Abogados Cristianos tras llamarlos "trogloditas" y "fundamentalistas"

El juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid ha desestimado este jueves la demanda que Abogados Cristianos interpuso contra Willy Toledo por difamación, al considerar que, en este asunto, "la libertad de expresión debe prevalecer sobre el derecho al honor".



Además, la Audiencia Provincial de Valladolid confirma también la condena en costas a la Asociación de Abogados Cristianos y consagra así la libertad de expresión sobre manifestaciones que, apunta, en ningún caso son "insultantes ni menoscabantes".

Según el auto al que ha tenido acceso Público, "la libertad de expresión incluye el derecho a molestar a una ideología contraria", por lo que el mencionado actor no delinquió ni vulneró derecho alguno al denominar a la Asociación de Abogados Cristianos "trogloditas", "fundamentalistas" y "organización de extrema derecha".

En concreto, la Audiencia detalla el significado en la sentencia de las palabras que, para la Asociación de Abogados Cristianos, resultan difamantes. "Troglodita", se puede leer en el escrito, significa "anticuado"; "fundamentalista" se refiere a "posturas intransigentes y estrictas de doctrinas"; mientras que "organización de extrema derecha", "se trata de una definición para definir una ideología considerablemente conservadora".

Así las cosas, según la citada Audiencia, el actor Willy Toledo no estaría incurriendo en ningún tipo de difamación. Este es el segundo pleito entre Toledo y la mencionada asociación. En el primero, el artista también fue absuelto de delito alguno por haber escrito en internet: "Yo me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".