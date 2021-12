Cómo detectar a tiempo un problema de salud mental y prevenir el suicidio

El fallecimiento de Verónica Forqué a los 66 años, en lo que según fuentes de la investigación ha sido un suicidio, abre la puerta una vez más a normalizar una cuestión que, de manera contraproducente, se trata como tabú y termina por tapiarse al fondo de las emociones. El suicidio, repleto de mitos y rodeado de desinformación, necesita herramientas ad hoc con las que prevenirlo.

2020 se convirtió en el año en el que más personas se han quitado la vida en España, al menos desde que el INE lleva los registros. Once personas al día. El suicidio se ha mantenido como la primera causa de muerte externa en 2020 con 3.941 fallecimientos, un 7,4% más que en 2019. Al acabo de un año, hasta 700.000 personas en todo el mundo deciden acabar con su vida según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que anima a "superar los tabús para que los países avancen en la prevención del suicidio".

¿Cómo hay que actuar si un allegado tiene ideas suicidas o ha intentado quitarse la vida? ¿Cómo hay que actuar si uno mismo se encuentra pensando en suicidarse? ¿Hay alguna manera de saber que alguien está al límite de su salud mental?

Natalia Lorenzo, psicóloga de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida (Papageno), ofrece a Público algunas claves para no llegar a esta situación límite. Hay que desahogarse y obviar el problema no es nada bueno: "Es algo que está estigmatizado y es tabú, por eso nos da miedo. Hay que romper esos silencios. Nos avergonzamos de tener enfermedades de salud mental o de tener pensamientos suicidas".

Exteriorizar los problemas y compartirlos es un paso sanador a corto, medio y largo plazo

Exteriorizar los problemas y compartirlos es un paso inequívocamente sanador a corto, medio y largo plazo: "La persona que tiene ese tipo de pensamientos suele sufrir de desesperanza. Si nos operamos de apendicitis no nos da miedo decirlo, pues esto es igual. El malestar psicológico hay que hablarlo y pedir ayuda".

Desde la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y su Observatorio del Suicidio en España se ha desarrollado Prevensuic, una herramienta de prevención, divulgación y formación para la prevención del suicidio que consta de una guía de actuación e incluso de una aplicación para móvil —que se puede descargar aquí— con la que actuar en caso de tener esos pensamientos o de tener allegados con ideas o que hayan intentado quitarse la vida.



¿Cómo actuar?

Es difícil realizar un diagnóstico preventivo e identificar personas que estén sobrepasadas y que encuentren en las ideas suicidas una salida a sus conflictos. Por eso, Javier Jiménez, psicólogo clínico de la REDAIPIS-FAEDS, encuentra dos claves: verbalizar el problema por primera vez y encontrar intentos previos de suicidio.



"Es importante la actuación cuando se verbaliza por primera vez. Frases como 'estoy sufriendo tanto que si me muriera ahora mismo sería un alivio' significan que ya se está barruntando, que se quiere dejar de sufrir. Muchos deciden acabar con su propia vida porque no ven otra forma de dejar de sufrir", sostiene este psicólogo coautor de la Guía de Familiares en Duelo por Suicidio.

Además, Jiménez apunta como elemento fundamental los intentos de suicidio previos de una persona. "En muchos casos, la persona tiene intentos previos. Por norma general, las mujeres realizan más intentos de suicidios que los hombres, antes de suicidarse. Pueden utilizar métodos poco letales. Los hombres lo intentan mucho menos, pero cuando lo intentan lo hacen de forma más letal, también recurren mucho menos a ayuda profesional. Pero es difícil establecer patrones", arguye. Entre el 30 y el 40% de los suicidios presenta tentativas previas, según el Observatorio del Suicidio en España.

Acudir a profesionales... si la precariedad lo permite

Un punto en el que todos los expertos están de acuerdo es en acudir a ayuda profesional lo antes posible. El problema, al menos en España, viene dado cuando no hay psiquiatras y psicólogos en la sanidad pública para todos los demandantes, situación que desde la irrupción de la pandemia van en aumento.

Eduard Vieta, jefe de psicología y psiquiatría del Hospital Clinic de Barcelona, es crítico con el panorama actual: "Estamos por debajo de la media europea y al nivel de los países más pobres de Europa. Estamos a un nivel que no es de recibo. Nadie sabía que habría una pandemia, pero estamos en ratios bajos desde hace años. El problema es que esto no se arregla en dos días y no hay reemplazo para la gente que se va a jubilar en los próximos años. Acabaremos importando la psiquiatría de otros países". En la sanidad pública española solo hay 6 psicólogos y 9,69 psiquiatras por cada 100.000 personas. Muy lejos queda Francia, con 20,9 psiquiatras y 48,70 psicólogos por cada 100.000 personas.

El mecanismo ideal para prevenir el suicidio requiere de la sanidad pública como punto de encuentro entre profesionales y gente necesidad de ayuda. Javier Jiménez dibuja un mapa nada halagüeño, mientras el Gobierno avanza con cuentagotas en un plan de acción para la salud mental: "Tienes que crear una buena base de profesionales. Si la ratio de pacientes es desproporcionada, voy a estar viendo a diez pacientes en una mañana y no puedo atenderles correctamente, las listas de espera son excesivas y la frecuencia de visitas también. Si ya estaba mal, con la pandemia ha ido a peor".