Susana Marchana y José Juan Domínguez invirtieron el orden de los apellidos de sus dos hijos, por lo que el materno, Marchana, quedó en primer lugar. Domínguez explica que cuando se plantearon tomar esta decisión, lo tuvo claro: "Yo no quería ser más que ella", cuenta. Fue algo que surgió con naturalidad ya que a Marchana le hacía especial ilusión que su apellido se conservara. "Era una canallada no permitírselo si a mí me daba igual", explica Domínguez.

En España es posible elegir el orden de los apellidos de los hijos desde el año 2000, pero no fue hasta el año 2017 cuando se derogó la preeminencia del apellido paterno. A pesar de que es un acto legal virar los nombres, la costumbre prima en estos casos: cuando la ley cumplió un año, en julio de 2018, solo 1.912 de los 401.786 bebés nacidos fueron inscritos con el materno primero, lo que se traduce en un 0,5%, según datos del Ministerio de Interior.

Sobre la reacción de la gente ante su decisión, Domínguez relata que un momento esperaba más rechazo, pero a la hora de la verdad no lo han recibido. "Sí que hay gente que lo ve como si yo fuera un calzonazos y que cuestionan también la postura de ella. Hay que verlo como algo normal, aunque seguro que hay personas que nos ven como si fuéramos unos marcianos", reflexiona.

Además, Domínguez asegura que conoce a más parejas que han hecho lo mismo que ellos, aunque empujados por diferentes motivos: "Lo hicieron por mero movimiento contestatario, en nuestro caso también hay algo de eso, pero en realidad no es más que un acuerdo como otros muchos a los que hay que llegar con tu pareja", razona.

"Es algo que no hay que plantear como un homenaje ni un regalo a las madres, es simplemente ponerte en el mismo lugar que ellas y asumirlo como un gesto a favor de la igualdad. Es una chorrada y a la vez algo con una importancia inmensa porque al final el apellido de la madre siempre se acaba perdiendo", concluye Domínguez.

¿Por qué el apellido del padre fue por delante del de la madre cuándo nacieron mis hijas?, es la pregunta que se hace Antonio, el gerente de la empresa familiar Romacho. La respuesta, esta breve reflexión: "Asumimos que nuestras hijas se apellidaran primero Romacho… pero si alguien merecía ese gesto era Rocío, que no sólo ha sido una madre estupenda, sino que dejó su carrera profesional, primero por ayudarme a mí en la tienda y luego por cuidar de ellas", explica.

Campaña y homenaje

Esta es la cuestión que se han planteado coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en la compañía de Antonio Romacho. La saga familiar lleva años abasteciendo de productos electrónicos, de bebé y mobiliario a la comarca de Guadix (Granada) y su nombre ya se ha convertido en toda una institución: "Es un apellido con mucho peso en la zona, con simbología, hasta patrocina a equipos de fútbol infantil, por eso es importante que se sumen a transmitir estos valores", relata Juanan Elbal, de la agencia de publicidad Yerno, encargada de elaborar la campaña.

El vídeo que la empresa familiar ha difundido se ha convertido en todo un homenaje para Rocío García, la mujer de Antonio Romacho. Lo que García pensaba que no era más que un vídeo corporativo ha terminado por emocionarla, asegura Elbal. Ha sido una pequeña sorpresa para ella, que va acompañada de un guiño que contribuye a crear una sociedad más igualitaria: "Es importante que la gente se pare a reflexionar, porque es algo que en realidad se hace por defecto", argumenta Elbal.