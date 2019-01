El director médico del Ramón y Cajal cesa a los 20 miembros de la Comisión de Docencia: "No me toquéis los huevos"

Ocurrió el pasado mes de diciembre durante la última reunión que congregaba a la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Según ha podido saber la SER, los vocales de dicha comisión –que acaban de ser cesados– exigían al Director Médico del hospital, Agustín Utrilla, una explicación sobre los cambios que la dirección del centro había introducido en la composición de este organismo.

La respuesta de Utrilla, registrada en unas actas a las que ha tenido acceso la SER, no tiene desperdicio: "El director médico responde que: 'ha venido a la comisión de docencia para informar y no para debatir' mostrándose muy alterado y, levantándose de forma brusca, se va de la reunión, acompañado de la subdirectora de servicios centrales diciendo literalmente 'no me toquéis los huevos' en dos ocasiones."

La polémica se remonta al mes de junio cuando queda vacante el puesto correspondiente a la vocalía de Dirección. Un puesto que Utrilla decide adjudicar a una amiga y compañera en el servicio de Cirugía Vascular. En su momento la Comisión le trasladó su malestar por dicha decisión al considerar que esta aspirante ni tenía experiencia como docente ni formaba parte de la dirección del centro.

Fue entonces, debido al malestar que esta decisión generó, cuando se evidenció un pulso entre la comisión y Utrilla que terminó de forma abrupta el pasado diciembre con el cese conjunto de los 20 miembros de este órgano y la decisión, por parte de la Dirección del centro, de modificar el proceso de selección de la Comisión de Docencia.



Se trata de una decisión que nunca antes se había producido en la sanidad española debido, en parte, a que la Comisión de Docencia es un órgano que queda regulado por el Boletín Oficial del Estado. La nueva comisión que se forme será previsiblemente nombrada a lo largo del mes por la Junta Técnico Asistencial, un órgano que, tal y como apunta la SER, no tiene potestad para ello y que el Director Médico maneja a su gusto.

Según este mismo medio, no es la primera polémica que protagoniza Agustín Utrilla. Sin ir más lejos, hace unos dos años tuvo a bien contratar a otro amigo suyo, el Dr. Fernando Roldán Moll, esta vez "en calidad de Subdirector Médico del Ramón y Cajal con un curriculum falseado".