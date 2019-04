Imagina la extinción de la especie humana. Cuerpos que se van desplomando sobre el suelo, hasta quedar inmóviles. “O nos extinguimos y dejamos libres a las especies o nos juntamos con la ciencia”, se oye de fondo. “Sólo somos una especie más”.

Con una performance colaborativa en Madrid Río, el grupo ecologista ExtinctionRebellion ha lanzado este sábado una llamada a la acción contra el cambio climático. La acción, llevada a cabo simultáneamente por colectivos de ExtinctionRebellion en 49 países, ha tomado la forma de undie-in, “un simulacro de muerte que representa la extinción a la que nos veremos abocados si no conseguimos enfrentar el cambio climático”, en palabras de Marian, activista del colectivo. “La idea era traerlo a un espacio de ocio en el que hay personas muy diversas y mostrarles lo que les puede suceder para reaccionar”, ha explicado a Público la activista.

Decenas de activistas han participado en la denuncia, uniendo fuerzas con el colectivo Madrid Agroecológico para apoyar a las luchas campesinas y su papel en la defensa de la vida. “Nos parece que tiene mucho sentido hermanar resistencias: la parte de rebelión con la parte de ir construyendo un modelo más respetuoso con la biodiversidad, con el planeta y adaptado a lo que necesitamos, no a lo que necesita el capital, la industria y el poder financiero”, cuenta Marian.

“No es una cosa alarmista. Es querer ver lo que está demostrado por la ciencia”

“No es una cosa alarmista. Es querer ver lo que está demostrado por la ciencia. Nos enfrentamos a la muerte. Vamos a dejar de hablar suavizando los mensajes. La probabilidad de extinción cada vez es mayor”. Esta es, para las activistas de ExtinctionRebellion, la razón que ha inspirado su movilización.

Sus demandas son claras. La primera, que gobiernos y medios de comunicación digan la verdad sobre el cambio climático: “No se nos está contando que realmente estamos viviendo una extinción masiva de especies. Puede que incluso reaccionando no consigamos enfrentarla, y eso no lo están diciendo los medios”, señalan.

“Se habla del cambio climático como algo que no nos afecta directamente o que es algo bajo control y que se puede controlar con pocos cambios, y no es cierto”, subrayan.El movimiento exige a los gobiernos aprobar políticas para llegar a las cero emisiones en 2025. Como señalan, esta demanda no se puede conseguir sin una reducción drástica del consumo. Algo que ciertos sectores no verían con muy buenos ojos: “Estamos montados en un sistema en el que todo se basa en el crecimiento continuo y en generar beneficios para seguir invirtiendo para seguir creciendo. Hay un poder económico muy fuerte que impide que los Gobiernos tomen las medidas necesarias”, aseguran. Para ello, solicitan una “democracia real”, en la que Asambleas Ciudadanas supervisen el paso a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente.

El movimiento, que ha ganado notoriedad con sus protestas ambientales en Reino Unido, en las que hubo más de mil detenidos y que lograron el apoyo de la joven ecologista Greta Thunberg también realizó una acción performativa sobre la extinción de las especies este mes frente a la sede de Repsol. “No es una cosa alarmista. Es querer ver lo que está demostrado por la ciencia”, afirman las activistas.