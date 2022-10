¿Cuál es el futuro del lobo en Catalunya?

Casi un siglo después, el lobo poco a poco regresa a Catalunya. Y su reaparición, de momento muy exigua y sin expectativas de multiplicarse a corto plazo, genera tensiones y posiciones muy enfrentadas entre los grupos ecologistas, animalistas y los ganaderos. La Generalitat, a su vez, intenta situarse en una posición intermedia, sin favorecer activamente la reintroducción del animal, pero sin poner impedimentos si se establece de manera natural. Hace pocas semanas se detectó un ejemplar en la serra de l'Albera, en el Empordà, y los Agents Rurals han iniciado el seguimiento para comprobar si el animal está asentado en la zona o simplemente hizo una presencia ocasional.

De confirmarse que se ha establecido, sería el quinto lobo que habría ahora mismo en Catalunya, todos machos e individuos solitarios. Los otros se ubican en el Moianès (en la Catalunya Central)-, la Alta Ribagorça (Pirineo) -aunque en este caso también se mueve por la Ribagorça aragonesa-, el Port del Comte (Solsonès, en el Prepirineo) y el Ripollès (Pirineos). Desde el 2000 se han detectado una veintena de lobos en Catalunya, de donde este tipo de cánido desapareció durante el primer tercio del siglo XX, fundamentalmente como consecuencia de la acción de los cazadores.

A diferencia de lo que ocurrirá con los osos -que se ha recuperado en el Pirineo gracias a un programa de reintroducción, el PirosLife, financiado por la Unión Europea, con ejemplares provenientes de Eslovenia-, el lobo ha vuelto a pisar Catalunya de una forma natural, después de recorrer largas distancias. No se puede obviar que es un animal que puede recorrer fácilmente 200 kilómetros en apenas dos o tres jornadas.

En concreto, todos los ejemplares localizados son de origen italoalpino y han llegado al país desde Francia –fundamentalmente desde el Macizo Central-, después de cruzar el Pirineo. En la cordillera, en cambio, ya hay setenta osos, la cifra más alta desde que en 1996 arrancó el proyecto Life, con la liberación de las hembras Ziva y Melba y, al año siguiente, el macho Pyros, protagonista de una frenética actividad que le supondría una enorme descendencia.

La Generalitat no tiene en marcha ningún programa de reintroducción del lobo en Catalunya y no se plantea tenerlo, si bien la administración tampoco contempla poner impedimentos al retorno natural del animal, que daría un salto adelante si en vez de machos solitarios llegase una manada o una hembra en edad reproductiva. Esta posibilidad, no descartable, es la que explica los últimos movimientos de fondo en torno al animal. Según el Catálogo de fauna salvaje y autóctona amenazada de la Generalitat, el lobo está considerado una especie extinta "como reproductora" en Catalunya, un estatus que garantiza la protección -no se puede cazar-, pero que podría modificarse si, finalmente, si establecieran manadas de forma estable.

Una nueva plataforma para trabajar la convivencia

El pasado día 18 se presentó en sociedad en Barcelona el Grup Llop Catalunya, una plataforma que reúne a entidades científicas, conservacionistas, ecologistas y de defensa de los derechos de los animales que "apuesta por favorecer la recuperación de las poblaciones de lobo en Catalunya". El nuevo grupo pretende trabajar por la "convivencia" entre este animal y la "sociedad humana" y, entre otros, lo integran Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Depana o Libera.

El ambientólogo Sergi Garcia, uno de los portavoces de la plataforma, subraya que "no es tanto una cuestión de querer que el lobo venga, sino que vendrá de forma natural, es una cuestión inevitable y, por tanto, hay que trabajar para que sea posible la coexistencia de lobos y ganaderos, tal y como ya se da en otros lugares". En este sentido, recalca que el grupo justamente lo que pretende es realizar una tarea de pedagogía, concienciación y sensibilización para afrontar una nueva situación: "El lobo vendrá y criará y habrá que estar preparado para afrontarlo, también por parte de los ganaderos", añade Garcia.

La plataforma pretende que los ganaderos también se integren a ella, algo que ahora mismo parece difícil teniendo en cuenta el rechazo que les genera la presencia del animal. "Como Unió de Pagesos el posicionamiento que tenemos de entrada es 'no' al lobo. Tenemos experiencia y hemos estado en congresos sobre el lobo en León, Zamora o Cantabria, zonas donde tienen, y allí es una catástrofe. Atacan rebaños y el estrés que provocan al ganado es brutal y la gente acaba dejando la explotación y abandonando el territorio". Quien se pronuncia con esta contundencia es Joan Guitart, coordinador territorial de comarques de Muntanya del sindicato, la principal organización agrícola y ganadera de Catalunya.

El dirigente de Unió de Pagesos también critica a plataformas como el Grup Llop Catalunya, con el argumento de que "las personas que no viven en el territorio, no se ganan la vida como ganaderos y no viven como payés no pueden opinar, porque hacerlo desde la distancia es muy fácil". Además, lamenta que "parece que los únicos animales que deben protegerse y tienen sentimientos son los lobos, si mata ovejas pues no pasa nada". Para él, si la presencia del lobo realmente se consolidara en Catalunya, esto tendría un impacto en el territorio, porque se abandonarían explotaciones, con el consiguiente daño porque se dejaría de realizar "un trabajo de mantenimiento del territorio y de limpieza del sotobosque, clave para la prevención de incendios".

¿Cómo actúa el Govern?

¿Y el Govern qué dice? Ricard Casanovas, jefe del servicio de Fauna i Flora de la Generalitat -que depende del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, comenta que "el lobo ya lleva años viniendo, pero todavía no se ha presentado un grupo", si bien recalca que "seguramente cada vez pasará más a menudo que detectemos 4 o 5 lobos cada año y donde se establezcan será donde deberemos actuar". En este sentido, Casanovas explica que "estamos preparando el terreno" para una hipotética mayor presencia del lobo y en la "gestión del día a día hacemos un plan de prevención".

Es una vez que el animal se ha establecido de manera permanente en una zona -que siempre implica una superficie amplia dada su gran movilidad y nunca se limita a un municipio concreto- que se fijan las medidas preventivas para evitar -o al menos paliar- los posibles daños a los rebaños: "Se trata de proteger a los rebaños y garantizar su vigilancia. Lo que se hace es cerrar el rebaño durante la noche -que es cuando ataca al lobo- incentivar la presencia de perros de protección como ahora mastines e incrementar la vigilancia por parte del pastor o ganadero". Entre otras cuestiones, el programa de la Generalitat de prevención de daños del lobo en la ganadería contribuye a financiar estas medidas, como hacer un "cierre efectivo, ya sea con vallas eléctricas o móviles" del rebaño.

El jefe del servicio de Fauna i Flora recalca que "lo que no podemos hacer son cambios en la forma de actuar de la ganadería sin saber que está el lobo. No tiene sentido hacerlo en el Baix Camp, es en los sitios en que aparezca donde debe haber una reacción enseguida y por eso ya trabajamos con una línea de ayudas hacia los ganaderos que se encuentran en zonas donde se ha establecido permanente o han sufrido algún ataque". El experto también destaca que el lobo es un "animal muy adaptable", que sobre todo busca una "cierta tranquilidad" y su "requerimiento alimenticio", por lo que es fácil que se establezca en áreas con una presencia de fauna salvaje, como corzos o rebecos, si bien reconoce que puede buscar "ir a lo fácil, que es atacar a rebaños de animales que no son salvajes".

Como filosofía en este tema, el Govern reconoce que busca un "punto medio" para minimizar al máximo el "posible conflicto" que genera la presencia del lobo, con gente que está a favor y gente que está en contra. "No vamos a forzar su recuperación, pero tenemos que buscar la coexistencia, que no cause problemas a la ganadería", defiende, para añadir que "un problema es que los ganaderos actuales no están acostumbrados a gestionar el lobo, porque se extinguió hace muchos años" y su llegada "implica recuperar que la actividad ganadera se haga compatible con presencia de depredadores".

El "pánico" de los ganaderos

Joan Guitart, de Unió de Pagesos, matiza que si se mantiene la actual situación, en la que básicamente llegan machos solitarios "no es tan grave", pero que los ganaderos tienen "pánico" a que se forme o llegue alguna manada. Por último, considera que la administración "no nos tiene en cuenta". "La reintroducción del oso, a través del PirosLife, ya entró con calzador, se prometió una subvención por oveja para tenernos amordazados y era una trampa. Ahora ya tenemos los osos aquí y tenemos un problema grave, con abandono de explotaciones y desplazamiento del ganado que ya no quiere estar en determinados puntos" por la presencia del plantígrado. Y Guitart está convencido de que esto "sería mucho más grave si también estuviera el lobo".

En cambio, para Sergi Garcia, del Grup Llop Catalunya, su presencia es "un indicador de buen estado natural, porque es un depredador que está en lo alto de la cadena trófica y esto muestra que el entorno tiene suficientes recursos para que se establezca". Pese a admitir que también puede "depredar a animales domésticos", esto se puede controlar con el apoyo de la administración "que debe garantizar que 'impacto sea el menor posible y compensar a los ganaderos" e incluso comenta que puede contribuir a "reequilibrar la sobrepoblación de jabalí" que sufre Catalunya. Ricard Casanovas, sin embargo, cuestiona que realmente sea ninguna solución para el control de los jabalíes, porque éste es un animal "con capacidad de defensa" y el lobo "actúa sobre todo sobre animales débiles, viejos o enfermos". Dicho con otras palabras, haría falta muchos lobos para frenar a los jabalíes. Un escenario, en cualquier caso, muy alejado de la actual.