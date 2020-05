El coronavirus ha traído consigo el uso cotidiano de las mascarillas. Hasta ahora, el empleo de esta protección por parte de la población era exclusivo en algunos países asiáticos. Ahora, debido a la pandemia derivada del coronavirus, cada vez son más los estados que adoptan medidas en torno al uso de este material. Quizás, la ausencia de un consenso claro respecto al uso de mascarillas en el ámbito comunitario a nivel internacional haya ocasionado vaivenes en el discurso de su implementación: ¿son efectivas las mascarillas frente a la covid-19? ¿Son necesarias? ¿Qué tipo es más conveniente? ¿Deberían ser obligatorias?

De momento, en España, esta medida solo es una recomendación, salvo para viajar en transporte público, que es obligatorio. Varios expertos en Medicina Preventiva y Salud Pública consultados por Público insisten en la importancia de esta protección para plantar cara al coronavirus. Atendiendo a estas premisas, ¿qué debemos saber sobre las mascarillas y su uso?

1. ¿Qué tipo de mascarillas hay?

El Ministerio de Consumo distingue tres tipos de mascarillas: higiénicas, quirúrgicas y EPI. Las primeras fueron autorizadas por el Gobierno en el mes de abril como un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene. Suelen estar fabricadas por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Las quirúrgicas sí son un producto sanitario y su diseño permite filtrar la exhalación del aire. Las EPI son Equipos de Protección Individual que tienen como misión filtrar el aire inhalado.



2. ¿Qué mascarilla es la más apropiada para el uso por parte de la ciudadanía?

Los médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública consultados por Público lo tienen claro: la población general sana debe utilizar las mascarillas higiénicas y quirúrgicas. Este último tipo es más recomendable para aquellas personas sintomáticas o asintomáticas positivas. Y, en la línea de lo que recomienda el Ministerio de Sanidad, las de tipo EPI deben ser relegadas al uso exclusivo de los sanitarios, salvo que haya prescripción médica de por medio. Para la protección de los sanitarios contra la covid-19, se recomienda el uso de las de tipo FFP2, las mismas que se reparten desde este lunes entre la población de la Comunidad de Madrid, un hecho que ha provocado el rechazo de los profesionales de Medicina Preventiva.

"El uso de la FFP2 es excesivo por lo caro que es y lo incómodo que es llevarla", añade Alberto Torres, jefe de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de la Arrixaca de Murcia. "El reparto de este tipo es desproporcionado para el nivel de riesgo existente. Las FFP2 son recomendadas para los profesionales. Y son más complicadas de colocar, lo que conlleva un riesgo añadido, apostilla Marga Mosquera, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Una trabajadora prepara las mascarillas que se reparten entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. EFE/Fernando Villar

"Vamos a llegar a más gente con una mascarilla con un filtrado menor porque es más viable", apunta Rafael Martínez, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP). Y es que, en palabras de Torres, ante la incertidumbre de saber hasta cuándo estará con nosotros el coronavirus o incluso, si llegará a desaparecer, el criterio para el uso de esta protección también debe ser sostenible: "De qué sirve que tengamos mascarillas hoy y mañana no tengamos. Hay que buscar otras alternativas y por ello, las higiénicas como las de algodón o de tela son más recomendables para la población en general al ser sostenibles, baratas y seguras".

3. ¿Cómo usar una mascarilla?

La manera de colocarse este producto también es relevante, ya que su eficacia depende de ello. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social establece unas pautas al respecto. Primero, lavarse las manos antes de coger la mascarilla. Durante todo el tiempo, esta protección debe cubrir la boca, nariz y barbilla, y hay que evitar tocar el producto. Desecharla cuando esté húmeda y no reutilizarla salvo que se indique que son reutilizables. A la hora de quitar la mascarilla, hay que hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos de nuevo.

4. ¿Cuándo es obligatorio su uso?

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha insistido en varias ocasiones en que las mascarillas son solo un medio complementario de protección. Hasta el momento, el uso obligatorio de esta protección es exclusivo en el transporte público, una medida que entró en vigor el pasado 4 de mayo, y que defienden los expertos consultados por este medio.

Ahora bien, en los últimos días, la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que su gabinete contempla que las mascarillas "sean de uso obligatorio en todos los espacios públicos y cerrados". Y, en esta línea, y según señala El País, el Ministerio de Sanidad ha pedido opinión a las diferentes comunidades para que esta medida pase de ser una recomendación a una obligación en los espacios públicos ante las salidas de los ciudadanos a la calle en el marco de las fases de desescalada.

"Creo que deberían de usarse siempre para protegernos todos", explica Alberto Torres. "También, por cuestión de higiene y salud mental. Es normal que nos agobiemos cuando vemos corrillos de gente por la calle porque al fin y al cabo se trata de una enfermedad de trasmisión y, si no llevas la mascarilla, nos sentimos desprotegidos", añade. Sin embargo, otros especialistas anteponen otras medidas al uso de este material. Esto es, higiene, distanciamiento social y la etiqueta respiratoria (toser y estornudar en el codo).

¿Y los niños? El Ministerio de Consumo establece que, en caso de usar este producto, los niños sanos cuyas edades comprendan entre los 3 y los 12 años "deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad".



5. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? ¿Qué dice Fernando Simón sobre este producto?

Tanto el Ministerio de Sanidad como los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública apelan a los organismos internacionales a la hora de tomar decisiones sobre las medidas para la ciudadanía. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de este material solo en enfermos y sus cuidadores, además de advertir de que su uso generalizado puede provocar escasez para los profesionales sanitarios, según señaló la organización el pasado 6 de abril No obstante, deja en manos de los países la adopción de medidas relativas a este material en función del factor riesgo-beneficio.

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una de las caras más visibles durante esta pandemia, además de ser una figura clave. En varias ocasiones, al ser preguntado sobre la posible imposición de llevar mascarillas, este médico ha alertado sobre el peligro que supondría esta decisión. "No todo el mundo puede usar una mascarilla. Hay personas con problemas respiratorios [...], hay personas que pueden padecer crisis de ansiedad cuando utilicen las mascarillas, los deportistas cuando salen a hacer deporte difícilmente van a poder usarlas, hay profesiones que por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción de utilizarla; con los niños, por mucho que haya mascarillas infantiles, no es fácil...", señaló a finales de abril. Si bien, Fernando Simón ha admitido que es "altamente recomendable" el uso de esta protección en los espacios públicos, así como en el ámbito del trabajo.



6. ¿Debemos utilizar diferentes mascarillas para diferentes situaciones? ¿Qué mascarilla necesito según mi situación?

"No debe de cambiar el tipo de mascarilla si esa persona es sana o no presenta síntomas. Si presenta síntomas, debe usar una quirúrgica", abunda el doctor Rafael Martínez. "Lo importante es llevar una mascarilla que impida que las gotas que expulsamos cuando hablamos, tosemos o respiramos, salgan y caigan sobre otras personas", insiste Torres.

No obstante, otros especialistas recuerdan que, si hay distanciamiento social, no es necesario el uso de mascarillas, salvo que esa persona sea vulnerable por alguna enfermedad. "Puedes estar en una habitación con más personas y, siempre y cuando se respeten la distancia y haya higiene de por medio, no es necesario el uso de esta protección", señala Julián Domínguez, jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital de Ceuta.



7. ¿Hay riesgo de desabastecimiento?

Los especialistas alertan del riesgo de desabastecimiento si se hace un mal uso de los recursos sanitarios. "Hay que ser sensatos a la hora de utilizar estos productos", opina Alberto Torres. "Vamos a gastar el dinero en lo que nos da beneficio y utilidad sobre la población. No porque nos gastemos más dinero vamos a obtener mayores resultados", indica Rafael Martínez.



8. ¿Disponen los sanitarios de mascarillas?

Y, en la línea de la pregunta anterior, ¿la distribución de este material por parte del Gobierno central y de los diferentes gobiernos autonómicos indica que los profesionales sanitarios están dotados de mascarillas suficientes? "El problema de la falta de mascarillas, batas y guantes no ha desaparecido y se tiene que contemplar", asegura Marga Mosquera.

Esta crisis ha evidenciado que, en realidad, "no estábamos tan preparados como pensábamos", subraya Torres. Y es que, la falta de productos como guantes y mascarillas se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los trabajadores que cuidan a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria. De hecho, España es el país con la mayor tasa de sanitarios contagiados al registrar 48.860 casos, siendo los hospitales uno de los principales focos de contagio.



Vista de una terraza de Santander este lunes. EFE/Román G. Aguilera

9. ¿Qué se ha hecho con las mascarillas defectuosas?

Desde el inicio de la pandemia, a la falta de este material se ha sumado la compra de mascarillas defectuosas. Han sido varias las partidas retiradas en los diferentes centro sanitarios del país. En Andalucía, por ejemplo, se han retirado cuatro lotes: "Por suerte, los mecanismos de detención fueron ágiles y se retiraron pronto. De manera extendida se hizo un seguimiento de los sanitarios que utilizaron este material", asegura Rafael Martínez. El protocolo es proceder a su devolución al proveedor y hacer un seguimiento a los profesionales que usan este material defectuoso, un aspecto que no ha evitado el contagio entre los sanitarios.



10. ¿Han llegado las mascarillas para quedarse?

Teniendo en cuenta la trayectoria del discurso en torno a este material y ante la actualidad vertiginosa fruto de la pandemia, ¿cuál es el futuro de las mascarillas? Opiniones hay para todos los gustos: "No creo que en España lleguemos a un uso extendido, como otros países, aunque es sorprendente cómo los ciudadanos se han concienciado con el uso de esta protección de la noche a la mañana", determina Rafael Martínez.

Marga Mosquera defiende que las normas cambiarán en función de la situación, pero de momento, sostiene que hay que utilizar las mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. En esta línea, Julián Domínguez desea que "impere la cordura determinada por la ciencia". "Es evidente que si no se cumplen otras medidas se utilice este producto, pero no en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia", enfatiza.

Sin embargo, Alberto Torres confía en que el uso de las mascarillas sea obligatorio, al menos "cuando estemos en comunidad": "Hemos tenido un país en coma durante dos meses y ahora, por una medida tan sencilla que bloquea la transmisión, no tiene sentido que no se tome", expresa. "Es la única manera de protegernos todos", zanja.