Cuando no tienes responsabilidades, opinar es una maravilla. Puedes lanzar una propuesta alegremente y quedar como un héroe. Ni siquiera es necesario tener formación ni experiencia en lo que opinas: basta tener ganas (o interés) y un buen altavoz.

Este martes, el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, lanzó una dura crítica a Pedro Sánchez. Motos, que por supuesto no es epidemiólogo ni nada parecido, aseguró que el uso de la mascarilla debe ser obligatoripo: "Obligatoria, no recomendable ni muy recomendable", pontificó. Además se permitió dar una explicación a su audiencia de por qué el Gobierno no lo ha hecho obligatorio: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas tienen que ser obligatorias".

Pablo Motos otro nuevo experto epidemiólogo, se une así a la extensa lista de acomplejados que dan la nota, anda pumuky, ponte a hacer algo útil y deja de hacer el enteraillo en @El_Hormigueropic.twitter.com/yrpmmdJAmi — ????️‍????????Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳????????????️‍???? (@dsegoviaatienza) April 29, 2020

La cosa quedó ahí y los espectadores se quedaron con su explicación. Pues bien, precisamente este miércoles, el director del centro de Coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, se pronunció sobre este asunto a preguntas de los periodistas. Y dio una explicación que debería escuchar Pablo Motos, de por qué se han hecho las cosas como se han hecho. Una explicación que a la vez es una muestra de que cuando tienes responsabilidades tienes que profundizar y ver todas las implicaciones de cada decisión:

"No todo el mundo puede usar una mascarilla. Hay personas con problemas respiratorios [...], hay personas que pueden padecer crisis de ansiedad cuando utilicen las mascarillas, los deportistas cuando salen a hacer deporte difícilmente van a poder usarlas, hay profesiones que por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción de utilizarla; con los niños, por mucho que haya mascarillas infantiles, no es fácil..."

En las redes, muchos han reaccionado a las palabras de Motos y a las explicaciones de Simón:

El famoso epidemiologo Pablo Motos se ha debido de meter en la cueva, después de q Fernando Simón dice hoy en rueda de prensa, q las mascarillas no pueden ser obligatorias, porque hay enfermos de ansiedad, problemas de fatiga etc q no pueden ponerlas.. incluso los deportistas — jose rodriguez gomez (@JoseRaseglo) April 29, 2020

Pablo Motos es el que debería encargarse de tratar la pandemia y no Fernando Simón — Ana Durán (@anadd83) April 29, 2020

De verdad que no entiendo por qué no han echado ya a Fernando Simón para poner al doctor epidemiologo Pablo Motos. https://t.co/WOl0UsA6FB — Myk (@MykollHrP) April 29, 2020

No reírse de Pablo Motos, por favor. pic.twitter.com/POSHifxskq — LaYayaCarmenDel45 (@LayayaCarmen45) April 29, 2020

¿Que no ha ido Pablo Motos a la #sesiondecontrol? — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) April 29, 2020

Pablo Motos gestionando pandemias. pic.twitter.com/u4bbtmkpkZ — Jesk Rey Ⓜ (@Jesk_Rey) April 29, 2020

Pablo Motos puede decir que el uso de la mascarilla debe ser obligatorio, sin ponerse la mascarilla en su programa mientras critica al Gobierno por no hacer obligatorio el uso de la mascarilla.

Buenos días. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) April 29, 2020

"No todo el mundo puede usar mascarillas. Hay personas con problemas respiratorios, que pueden sufrir crisis de ansiedad, los deportistas, con los niños no es fácil.

Hacerlo obligatorio no es algo que se pueda plantear muy a la ligera".

Recado de Fernando Simón a Pablo Motos. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) April 29, 2020

A lo mejor es que tendría que ser Pablo Motos en vez de Fernando Simón el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Muchos españoles de bien estarían encantados con ello. Como asesores podrían estar José Manuel Soto, Bertín Osborne y Albert Rivera. — Ale García (@Alegaro38) April 29, 2020

Expertos de covid-19 del gobierno:

-Pedro Duque

-Fernando Simon Expertos de covid-19 de la oposición:

-Josema Yuste

-Quique San Francisco

-Iker Jiménez

-Pablo Motos

-Cardenas

-Inda

-Soto

-Fran Rivera

-Ana rosa quintana

-Griso#L6Ncoronalucha — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) April 18, 2020

Yo a veces me pierdo con Pablo Motos, no se si está presentando el hormiguero, un programa que supuestamente es de humor, o está presentando el gato al agua de intereconomía.pic.twitter.com/OctxMLZxHX — Jesús (@jesusCA1926) April 29, 2020

Pablo Motos EL VIRÓLOGO EXPERTO EN PANDEMIAS ????????️ pic.twitter.com/SRh46hUaVd — vicent ???? ✊ ???? ???? (@vjf33) April 29, 2020

