Herramientas imprescindibles para ahorrar con el bricolaje

Se podría decir, y muchos asentirían con la cabeza, que uno de los hobbies más gratificantes es el bricolaje. Lo es por muchas razones, pero entre ellas, sin duda alguna, se encuentra la posibilidad de economizar en arreglos del hogar gracias a esta práctica. Siguiendo esta premisa, muchas personas prefieren tirar del popular DIY ("do it yourself" o en español "hazlo tú mismo") y ahorrarse la llamada a profesionales del sector o la visita a tiendas de muebles que siempre les van a generar unos gastos mucho más elevados que seguir unos trucos de bricolaje.



De esta forma, y avisando a principiantes, aunque en un primer momento sea necesario el desembolso de dinero en herramientas, si sabemos elegir las adecuadas, estas nos permitirán abordar muchas tareas de bricolaje y decoración y ahorrar mucho dinero a medio y largo plazo.



¿Dónde comprar herramientas baratas?

Una de las tiendas de material y herramienta de bricolaje más económicas y con mayor variedad de productos es Vevor. En ella, vamos a poder encontrar aparatos eléctricos tanto de marca propia como herramientas Bosch, entre otras. Sea cual sea nuestra necesidad, una buena forma de ahorrar antes de adquirir el producto es mediante el uso de códigos promocionales Vevor, con los que podrás ahorrar desde 5 € hasta 21 €, dependiendo del volumen de compra. Si vas a adquirir tus herramientas en Vevor, recuerda introducir el código de Vevor exclusivo para los usuarios de Público, con el que se te descontará un 5% del total en compras a partir de 169 €.



Otras de las más populares, especialmente para pequeños artículos o piezas como tornillos, recambios, enganches u otros materiales de todo tipo, es Aliexpress. Esta tienda se ha hecho mundialmente conocida por sus bajísimos precios y enorme variedad de productos, si además echas un vistazo a la sección de cupones Público, podrás encontrar rebajas aún mayores para compras sobre sectores concretos o a partir de ciertas cantidades de dinero gracias a los códigos descuento Aliexpress disponibles.



Siguiéndole muy de cerca, sobre todo en cuanto a variedad y precios se refiere, está Amazon, donde encontrarás herramientas de bricolaje de las mejores marcas, así como herramientas de ocasión, con las que poder conseguir precios aún más competitivos. Además, entra las tiendas de bricolaje, destaca por ser una de las más completas en cuanto a su extensa oferta y precios en cajas de herramientas que incluyen alicates, martillos, llaves inglesas o puntas de destornillador.



Por último, la sección de bricolaje Lidl destaca por su gran oferta en herramientas Parkside para todo tipo de usos. En este sentido, es muy recomendable para aquellos que no saben muy bien por dónde empezar, ya que dispone de lo básico para llevar a cabo un bricolaje casero, sin una oferta muy extensa pero con todo lo básico, tanto en herramientas eléctricas como en accesorios de bricolaje a precios muy económicos. Además, en el caso de esta tienda, la oferta de cupones descuento es muy variada y no sería de extrañar que a lo largo de los días se vayan actualizando con rebajas importantes en el área del hogar y el bricolaje.



¿Con qué herramientas debo empezar?

Si todavía no te has atrevido con ello y necesitas un empujón para adentrarte en el mundo del bricolaje, toma nota de las siguientes herramientas tan útiles como asequibles:



Taladro atornillador a batería

Sin duda, uno de los imprescindibles que no pueden faltar en tu caja de herramientas es el taladro a batería para atornillar o desatornillar de forma rápida y segura sobre todo tipo de superficies. Con esta máquina podemos fijar unas piezas sobre otras y crear muebles estables muy similares y por menos dinero a los comprados en tiendas, como pueden ser mesas, sillas o cabeceros de cama. Otra de las aplicaciones que se le puede dar a esta herramienta es la de instalar persianas y cortinas, dando una mayor firmeza al soporte que con el clásico destornillador.

Si estás pensando adquirir tu propio destornillador eléctrico, recuerda que los motores de inducción, a pesar de que en un primer momento resulten más costosos, a la larga te van a generar un mayor ahorro, ya que su durabilidad es muy superior a los modelos de escobillas.

Por poco más de 60 €, y con muy buena relación calidad-precio, puedes adquirir para principiantes tu taladro atornillador de Vevor, donde, aprovechando la disponibilidad de códigos descuento y códigos promocionales de bienvenida, podrás economizar aún más en tu cesta de la compra.​

Taladro Atornillador de la tienda Vevor.

Lijadora

Uno de los campos más prácticos y sencillos para iniciarse en el bricolaje es el de trabajar la madera. Si consigues dominarla y tienes ingenio e ideas para decorar tu casa, vas a poder construir estancias completas con muebles hechos por ti mismo. Para ello, es bueno contar con una lijadora que te permita darle un toque profesional a tablas de madera o palets con los que crear sofás ideales para el jardín o estanterías para una sala de estudio. Para ello, una de las herramientas más sencillas es la lijadora Orbital, que te permitirá obtener una superficie homogénea y sin astillas al tiempo que absorbe el polvo a través de sus agujeros. Una recomendación que sin duda debes anotar es la Lijadora Orbital de la marca Vevor, fácil de usar, muy práctica y, sobre todo, muy muy barata.



Lijadora Orbital Aleatora de la tienda Vevor.

Sierra circular

En el caso de principiantes que no estén acostumbrados a manejar máquinas de gran tamaño y necesiten una herramienta de bricolaje ligera y apta para cortar prácticamente todo tipo de materiales, la sierra circular es, sin lugar a dudas, una de las favoritas para los trabajos de bricolaje. Además, permite hacer cortes no muy profundos, por lo que es útil también para hacer ranuras o canales.

Si quieres empezar por algo sencillo, con esta sierra, una lijadora y un poco de pegamento, vas a poder transformar dos o tres palets, cuyo costo nunca va a exceder de los 10 €, en cómodos y prácticos sofás para tu jardín o terraza. Si vas a trabajar la madera y quieres darle a tus creaciones un toque más personal, no olvides proveerte de barniz y pintura a tu gusto.

Una vez decidido el proyecto, te recomendamos aproveches las Ofertas Flash de mini sierras disponibles en Amazon con descuentos de hasta un 10%, donde podrás elegir desde las más básicas, para trabajos sencillos, hasta otras más profesionales y potentes, como la sierra circular Bosch GKS 190.​

Sierra circular Bosch de la tienda Amazon.

Caladora

Si el proyecto o trabajo que deseas realizar incluye cortes curvos, lo que necesitarás en tu maletín de herramientas es una caladora. Gracias a sus hojas en punta, podrás crear formas o manualidades que le darán un toque aún más original y único a los distintos espacios de tu hogar. Además, la caladora, al igual que la sierra circular, te permitirá hacer cortes rectos y su precio, por lo general, suele ser menos elevado que el de la sierra. Uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de decantarte por una u otra opción es el tipo de trabajo que vayas a realizar, ya que la sierra circular te permitirá una mayor precisión y facilidad para cortes rectos y largos, mientras que la caladora está pensada para superficies más pequeñas. En este sentido, la caladora Parkside de Lidl es una de las mejores opciones para los primerizos, tanto por su precio, como por su facilidad de cambio de cuchilla, pudiendo aportar un toque más original en nuestras construcciones, lo cual siempre es bienvenido en el bricolaje.



Sierra de calar Parkside de la tienda Lidl.

Martillo percutor

Para trabajos más complejos o pequeñas reformas no puede faltar el martillo percutor, una buena opción es el Martillo percutor de Vevor con cable. Esta herramienta es de mucha utilidad, por ejemplo, si deseamos quitar azulejos del baño o realizar agujeros en materiales más duros o sobre un mayor grosor, permitiendo realizar instalaciones a través de muros. A pesar de que no entraría dentro de las más empleadas para bricolajes menores, es una opción que siempre conviene tener presente, especialmente si hablamos de herramientas de jardinería o espacios al aire libre donde puede venir bien para, por ejemplo, tirar algún muro.



Pistola de pegamento Parkside de la tienda Lidl.

Pistola termo adhesiva

Muchas de las necesidades que surgen cuando te adentras en el bricolaje se pueden resolver fácilmente con pegamento adhesivo. La forma más práctica, precisa y limpia para trabajar con este producto es mediante la utilización de una pistola de silicona o pegamento, que nos permitirá, entre otras cosas, instalar césped artificial en nuestro patio o terraza e incluso pegar partes de madera o metal y formar muebles sin necesidad de atornillar.

Si lo que buscas es economizar, la pistola de pegamento de Lidl es una de las más prácticas y baratas que vas a encontrar y, si aún eres tímido en esto del DIY, te aconsejamos rompas el hielo con instalaciones o arreglos fáciles y de riesgo bajo para tu bolsillo.



Guantes y gafas de protección

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentran los elementos de seguridad que no pueden faltar en tu kit de bricolaje. Algunos fundamentales, sin los cuales no deberíamos empezar a manipular herramientas eléctricas, son los guantes y las gafas protectoras disponibles en Aliexpress, muy útiles sobre todo para trabajar la madera y evitar pequeños accidentes con astillas. Recuerda también que si vas a trabajar en ambientes de mucho polvo es recomendable el uso de una mascarilla, por ello, planea bien el tipo de labor que vas a realizar y equípate con todo lo necesario. Como ya te habrás imaginado, entre todos los productos mencionados, este sería el de menor coste, ya que por poco más de un euro vas a poder acceder a una variedad enorme de artículos de este tipo con los que ahorrarte muchos inconvenientes.



¿Tomaste nota de todo? Pues no esperes más, da una vuelta por tu casa o jardín, busca qué mejorar o ese arreglo que llevas tiempo queriendo llevar a cabo y recuerda, antes de ponerte manos a la obra o comenzar a añadir productos al carrito, planea bien el proyecto, apunta todo lo necesario, busca los códigos promocionales disponibles en cada tienda y compara precios. ¡Enhorabuena! Ya estás preparado para empezar a ahorrar con el bricolaje.