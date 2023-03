La huelga en el laboratorio central de Madrid paralizará la actividad de seis hospitales públicos durante tres días

En plena ola de movilizaciones por una sanidad pública de calidad en la Comunidad de Madrid, un nuevo frente se abre contra la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los laboratorios de seis hospitales públicos han convocado tres jornadas de huelga los días 11, 12 y 13 de abril para protestar por el "deterioro alarmante" del servicio. Una serie de paros que podrían afectar a más de 20.000 pruebas diarias de un millón y medio de pacientes.

Estos centros de ensayos ofrecen cobertura en 170 centros de salud y varias residencias de ancianos, además del Hospital del Henares, el Infanta Sofía, el Infanta Cristina, el Tajo, el Sureste y el Infanta Leonor. Su actividad consiste en la realización de análisis de muestras clínicas sobre el cáncer, la neumonía, la leucemia o infartos, entre otros. Este trabajo forma parte de una de las fases más importantes de la atención médica, pues resulta esencial en el diagnóstico y posterior tratamiento de los pacientes.

Sin embargo, los trabajadores denuncian que su funcionamiento se ha menoscabado con el paso de los años, desde que en 2008 su gestión cayera en manos privadas, al igual que muchos otros servicios como la limpieza, lavandería y ambulancias. Los empleados critican las malas condiciones laborales y aseguran que los conciertos a la baja entre la empresa UR Salud y la Consejería de Sanidad han provocado que más de la mitad de la plantilla haya decidido renunciar.

Más de la mitad de la plantilla de los laboratorios ha renunciado por las malas condiciones laborales

El convenio de los empleados contratados en este área, tal y como explica UGT, no cuenta con la cláusula de subrogación. De modo que su permanencia laboral dependería de la voluntad de la empresa a la que se le adjudique el futuro concurso que tendrá lugar en poco más de un año, con la posibilidad de que la nueva gestora prefiera integrar su propio personal y hasta 250 trabajadores sean despedidos.

El sindicato ha tratado de negociar múltiples reuniones de conciliación la introducción de esta disposición que de seguridad y estabilidad al equipo de trabajadores. Pero la negativa de UR Salud ha provocado que los intentos de negociación desemboquen en esta huelga. Con todo, este martes se volverá a reunir con la esperanza de llegar a un acercamiento.

Asimismo, desde UGT insisten en la responsabilidad de mediación del gabinete de Enrique Ruíz Escudero, ya que la Consejería es la entidad que negocia las condiciones de cada convenio, así como quien decidió privatizar los laboratorios. La organización sindical exige unificar los sueldos de los nuevos profesionales, ya que son "muy inferiores" a los del SERMAS e incluye más de 100 horas sobre su convenio. "Esto genera un un enorme agravio comparativo de condiciones laborales entre los trabajadores de la misma empresa", expresan.

"Desde el momento que se privatiza el servicio, las contrataciones son a mitad de sueldo, con más horas... Aquí no hay futuro ninguno. En el departamento de hematología no hay un médico que dure más de seis meses", lamenta una técnico de laboratorio que prefiere mantenerse bajo el anonimato. Ella misma explica a este medio que cada vez es más difícil que el trabajo salga "correctamente", pues "la empresa no contrata ni gente ni tecnología".

"Esto se ha convertido en un negocio más. A falta de recursos disponibles, la empresa se dedica a derivar el trabajo a otras empresas que también le pertenecen", señala. Esta técnico, además, advierte que no saben cómo es el control de calidad en esos laboratorios, algo que supone un riesgo en la calidad de las pruebas. "Lo sabe todo el mundo, los gerentes, los médicos y nadie dice nada ni mueve un dedo. Resulta decepcionante. No pedimos ningún lujo, solo condiciones mínimas normales", añade.



Las protestas por la sanidad pública se extienden

El conflicto en la sanidad madrileña continúa, a pesar de que recientemente el sindicato AMYTS ha llegado a un acuerdo de mejoras salariales con la Consejería que ha puesto fin a la huelga de Atención Primaria. De hecho, el pasado domingo tuvo lugar una nueva manifestación convocada por 27 sindicatos, plataformas sanitarias y asociaciones vecinales contra las políticas de Ayuso.

La tensión se mantiene, a su vez, en las Urgencias extrahospitalarias, donde los profesionales mantienen sus movilizaciones contra el plan de reorganización de los SUAP y SAR, que se ha saldado el 18% de la plantilla. Tanto el sindicato MATS como la Plataforma SAR alertan del interés de Ruíz Escudero de imponer el modelo de atención puro de enfermería. Una situación cada vez más insostenible que empeora la saturación asistencial de los hospitales, cuyas Urgencias asisten como pueden a los nuevos pacientes. La semana pasada el Hospital de La Paz volvió a denunciar ante el juzgado que los enfermos habían tenido que ser acogidos en los pasillos, a falta de camas.