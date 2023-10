Iñaki Williams: "La gente en España es clasista, si tienes mucho dinero no miran el color de la piel"

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao, se sincera en ESPN sobre temas como el racismo, su vida en Bilbao y sobre lo que supone para él representar a Ghana.

El jugador nació y pasó los primeros meses de su vida en Bilbao, pero también ha vivido en la comunidad navarra de Lerín y en Pamplona, donde inició su carrera como futbolista. El Athletic Club lo incorporó en el verano de 2012. Actualmente, es una de las figuras del momento en LaLiga y, aprovechando el parón de esta, se encuentra de vuelta con la selección de Ghana para jugar dos partidos amistosos de cara a la preparación de la próxima Copa de África.

En la entrevista de Martín Ainstein, una de las caras y de las voces de ESPN, Williams abordó el asunto del racismo en el fútbol y, en concreto, el episodio sufrido por el madridista Vinícius. Sobre la actitud de sus compañeros, el futbolista opina que "hubiese agradecido que todos los jugadores del Real Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiera paralizado, la reacción tiene que ser esa".



Sin embargo, considera que el problema va más allá del racismo: "En España, considero que la gente es clasista. Porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no miran el color de la piel. Pero si eres un vendedor ambulante, sí que se mira más", explica el delantero.

El hispano-ghanés, que no se ha pronunciado sobre el caso Rubiales ni ha hecho público su apoyo a Jenni Hermoso, afirma que las cosas están cambiando. Cuando él llegó al primer equipo del Athletic, "hubo muchos memes de que un negro no podía jugar" en un equipo vasco. No obstante, celebra que "el mundo se está globalizando y a los aficionados ya no les sorprende ver a un negro en el Athletic".

Él se siente "igual de vasco que el resto de sus compañeros", aunque ha tenido que vivir episodios de racismo en el campo similares al de Vinícius, donde ha tenido que escuchar insultos que "ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar". Considera, a pesar de ello, que estos sucesos —y la reacción de la gente de alrededor ante estos— pueden servir para "dar visibilidad a todas esas personas que han recibido racismo".