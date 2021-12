La receta es clara: mascarilla en todo momento, buena ventilación y reuniones lo más cortas y con las menos personas posibles. Faltan menos de 15 días para las cenas y comidas de Navidad, momento del año en el que los hogares españoles acogen reuniones familiares potencialmente multitudinarias. Después de varios meses con el ocio y la hostelería funcionando con relativa normalidad estas congregaciones pueden ser focos de contagios, por lo que expertos en Salud Pública y departamentos del Ministerio de Sanidad hacen recomendaciones para las fechas que vienen para evitar que la incipiente sexta ola de la covid vaya a más.

La media nacional de la incidencia acumulada se ha situado ya en "riesgo alto" tras superar la barrera de los 300 casos por cada 100.000 habitantes y hay comunidades como Navarra, Euskadi y Aragón donde el riesgo es "muy alto". Sin embargo, el aumento de la incidencia no significa, como momentos anteriores de la pandemia, un aumento proporcional de los fallecidos. En los últimos siete días han fallecido 128 personas, lo que significa que la vacunación y las medidas de prevención surten efecto.

La campaña de vacunación será fundamental durante los días previos a la semana de Navidad. La aprobación de la vacuna pediátrica para menores de entre 5 y 11 años es la última novedad para 2021, en el que el Gobierno tiene como objetivo llegar a las festividades con todos los grupos vulnerables vacunados. Eso significa que unos 16 millones de personas, entre mayores de 60, vacunados con Janssen, personal sanitario y personas vulnerables, deberían recibir sus dosis de refuerzo.

Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), no vería con malos ojos que tanto comunidades autónomas como Gobierno de España ejecutaran alguna medida de restricción más contundente, porque "hay una presión importante en el sistema sanitario" y para curarse de espanto "ante las incógnitas que puedan producirse por ómicron". "No hay que esperar a que los hospitales se llenen", asegura el portavoz. La ocupación de camas hospitalarias por coronavirus está en un 4,41% y la de las UCI por covid en un 11,30%.

Pero antes que cualquier medida gubernamental, el SESPAS vuelve a incidir en las medidas no farmacológicas: "Aparte de lo que ya hacemos, hay que seguir con las medidas de prevención en marcha como el uso de mascarillas en interiores", sostienen, para apoyar a la Comisión de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigida por Fernando Simón, en su propuesta de "establecer límites en el número de participantes" en los eventos sociales: "Nos parece acertado reducir los contactos con los no convivientes. No hablamos solo de la cena de navidad o nochebuena, es una época de importante actividad social. Cuantas menos personas, mejor".

En cuanto a los test de antígenos o el pasaporte covid como herramientas para la tranquilidad de los ciudadanos, la Sociedad Española de Salud Pública no los descarta pero tampoco los considera fundamentales para evitar rebrotes: "Aunque pueden reducir algo la transmisión, no es la principal medida. El test de antígenos da una falsa sensación de seguridad. Las medidas mas importantes tienen que ver con el uso de medidas preventivas en interiores y reducción de contactos con no convivientes".

En esa misma línea habla Mario Fontán, experto en Salud Pública y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). "El riesgo de contagio es considerable como para tener cierta prudencia. Que la gente tenga constancia de que aunque la gran mayoría estemos vacunados hay que tener cierto grado de prudencia. No hay ninguna medida que garantice la precaución al 100%", sostiene.

A la receta ya habitual de mascarillas y buena ventilación, Fontán suma la duración de los eventos: "El menor numero de personas es lo ideal, así como no hacer jornadas de interacción social de gran duración. Es importante que, dentro de esos márgenes, se entienda que cuanto menos tiempo, menos gente y más vacunación mejor. Si se puede mantener núcleos familiares, mejor", arguye.

Sobre los test de antígenos, Fontán llama a no basarse solo en si da positivo o negativo: "El test no sirve como una carta blanca para hacer lo que sea. Si das positivo, no vayas a la cena. Si tienes síntomas, aunque de negativo, no vayas, ya que cuando uno está asintomático es mas probable que de negativo. Y si das negativo sin síntomas, no hagas cosas de riesgo".