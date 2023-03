La lucha global por el derecho al agua afronta su última cita crucial 

Más del 50% de las personas que habitan en el planeta sufre escasez de agua. Un dato sobrecogedor que se ceba, sobre todo, con las regiones más empobrecidas ubicadas en el llamado sur global. Para mediados de siglo, si las tendencias no ser revierten, la crisis del agua podría ser generalizada, siendo esta una de las mayores amenazas de la humanidad, según la propia Organización de las Naciones Unidas.

Para tratar de buscar soluciones, los países se reúnen este miércoles en en Nueva York, en la Conferencia Internacional del Agua, una cita multilateral en la que los Gobiernos deberán hacer balance sobre sus políticas hídricas y publicar sus compromisos a medio y largo plazo. Aunque se trata de un foro organizado por la ONU, los acuerdos alcanzados en este evento político no tendrán ningún respaldo jurídico ni serán vinculantes, sino que sólo serán compromisos voluntarios.

Esta cumbre se enmarca dentro de la Agenda 2030 diseñada en 2015 para la lucha contra la crisis ecológica y los impactos que el calentamiento acelerado del planeta tiene en la disponibilidad mundial de agua. De hecho, la sequía y la falta de este recurso esencial para la vida es ya uno de los elementos que más presiona sobre los movimientos migratorios. La escasez genera tensiones sociales que, según los expertos, puede llevar a un futuro marcado por conflictos que afecta directamente sobre la agricultura y los sistemas alimentarios.

En el Cuerno de África ya se están viendo algunas de las crisis políticas derivadas de la sequía. En Kenia las tensiones son cada vez más evidentes, con el agua concentrada en pocas manos que llevan a la especulación y al encarecimiento del recurso. Según UNICEF, este problema ya ha generado desplazamientos migratorios internos de 3,7 millones de personas en Somalia. En Etiopia la movilidad interna por el estrés hídrico afecta a 4,2 millones de personas y al menos hay 800.000 refugiados que han tenido que salir del país.

Pero el acceso al agua no es el único elemento a tratar. También la contaminación por vertidos constantes es uno de los retos que los países deberán tratar de resolver en este encuentro global. Las fuentes de agua no seguras son responsables de 1,2 millones de muertes cada año, según datos científicos publicados en la revista The Lancet. La falta de acceso a agua potable es sinónimo de diarrea, cólera, disentería, hepatitis, poliomielitis o fiebre tifoidea.

En los países más empobrecidos, las muertes relacionadas con el agua representan el 6% del total de los decesos anuales, aunque hay lugares, como Chad, donde la falta de recursos hídricos y la contaminación de los mismos es responsable del 14% de las vidas que se pierden cada año.

La meta planteada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por la comunidad internacional es revertir esta crisis y "lograr el acceso universal y equitativo al agua portable segura y asequible para todos" en 2030. En la última década se ha conseguido avanzar a paso firme y el porcentaje de población mundial con acceso a agua potable gestionada ha pasado de ser del 65% en 2010 al 74%, según los datos del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y UNICEF para Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP).

Aunque en Nueva York no se firme un acuerdo definitivo y vinculante, los países presentarán sus propios avances y revisarán sus objetivos para conseguir, de cara al fin de década, cumplir con el derecho humano del acceso al agua y al saneamiento.