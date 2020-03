La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de todos los establecimientos y comercios, excepto los de alimentación y de primera necesidad, a partir de este sábado. Según la orden de la Consejería de Sanidad anunciada este viernes, permanecerán abiertas bajo este criterio las "fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, estancos, quioscos y supermercados, entre otros". Estas medidas estarán "inicialmente vigentes" hasta el próximo 26 de marzo.

El Consejo de Gobierno tomó la decisión tras horas de reunión y con algunas de las medidas ya anunciadas. Sin embargo, ha sido esta tarde cuando fuentes oficiales del Ejecutivo confirmaron el cierre de cines, discotecas, restaurantes, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios, zoológicos y bares de copas. Tampoco se celebrarán verbenas, desfiles y fiestas populares.



Sobre los restaurantes y bares se concreta que estarán cerrados al público pero podrán prestar exclusivamente servicio de entrega a domicilio o para su recogida en el local y consumo a domicilio.

La Comunidad también ha suspendido la actividad de las oficinas de información presencial, registros y atención al ciudadano así como todas las Oficinas de Atención al Público de la Dirección General de Tributos, de Política Financiera y Tesorería y el Registro de Uniones de Hecho.

Aperturas permitidas

La orden de la Consejería de Sanidad no afecta a comercios minoristas de alimentación y primera necesidad. En concreto, podrán permanecer abiertas las fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, estancos, quioscos y supermercados, entre otros. En el caso de las grandes superficies solo

podrán abrir la zona habilitada con este tipo de servicios.

Tampoco afecta a los bares y restaurantes ubicados en establecimientos

hoteleros o en el interior de las instalaciones destinadas a la prestación de

servicios públicos.

También podrán permanecer abiertas las tiendas de informática, deaudiovisuales, las papelerías, los comercios de productos de higiene, las tiendas de animales de compañía o los comercios por correspondencia o Internet.

Suspenden licencias de terrazas y evitar desplazamientos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzó este viernes que se suspendían las licencias de las terrazas y veladores de la capital como medida de evitar desplazamientos innecesarios y concentraciones de personas.

Las zonas infantiles de los parques de la capital también están cerradas. Aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto".

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios: "No podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar".

En todo caso ha hecho un llamamiento a no salir del domicilio: "Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo", ha dicho el regidor, haciendo especial hincapié en los jóvenes.

Además, ha pedido más materiales de protección para los empleados municipales y ha abogado también por pensar en "en el día después" para tener listas políticas económicas que puedan "mitigar" las pérdidas