La Fiscalía de Madrid presentó el pasado martes una denuncia contra tres trabajadores de la residencia Los Nogales de Madrid por malos tratos físicos y psicológicos a los que supuestamente sometieron a dos ancianas que tenían a su cargo. Pero ,al parecer, estos malos tratos no solo afectaban a dos de las ancianas ingresadas de la residencia del distrito de Hortaleza.



Según un escrito, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, otras 120 familias firmaron un documento remitido a la Comunidad de Madrid para denunciar las irregularidades del centro. En el texto, escrito por el familiar de una de las internas, se detallaban los problemas que estaban afectando a los internos del centro geriátrico, entre los que denunciaban problemas de nutrición, de asistencia e higiene, así como falta de personal cualificado.

La iniciativa fue remitida a la empresa matriz de la residencia y al Área de Servicios Sociales firmada por las 120 familias. Sin embargo, no obtuvieron respuesta de la dirección de la compañía. El mismo diario se ha puesto en contacto con la propia Comunidad de Madrid, que ha manifestado que se trataba de una mera queja y no de una denuncia. Además, inciden en que los servicios sociales encargados de realizar las inspecciones oportunas no detectaron ninguna irregularidad que pudiera poner en jaque a la misma residencia.

Las residencias denuncian la falta de personal cualificado

Organizaciones de mayores y directores de residencias han denunciado este jueves la falta de personal cualificado y han reclamado un mayor número de inspecciones para evitar casos como el de Los Nogales.

"Los mayores, aunque no tengan deterioro cognitivo, no denuncian por miedo a represalias y al abandono", ha explicado a Efe Carmen García Revilla, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que ha recordado que el 60 % de las personas que viven en residencias tiene una demencia y por tanto se encuentran indefensas.

Además, ha asegurado que "si no hay una grabación es muy difícil acreditar el maltrato. Siempre hay justificación para un hematoma, que atribuyen a una caída o a un golpe y más aún en el caso de las personas con demencia, que no pueden expresar sus sentimientos ni lo que está ocurriendo".

En general los autores de estos malos tratos son los cuidadores y el motivo es que el personal no tienen la formación adecuada, "ni siquiera muestran un interés especial hacia la persona que están cuidando".