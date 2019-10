El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Guadalajara ha condenado a un cazador a cinco meses de cárcel y a 15 meses de inhabilitación para la tenencia y trabajo con animales por disparar a un perro que paseaba con sus dueños.

La protectora El Refugio, que se personó como acusación en la causa contra José Luis A.S.A., ha informado sobre la condena de unos hechos que ocurrieron hace cuatro años. Asimismo, tal y como apunta la organización, el cazador disparó a corta distancia a uno de los canes de una pareja de jóvenes que paseaba por el campo en una localidad de Guadalajara.

"Coged al otro perro, que si no lo mato también. Y matad a éste, que según lo he dejado…", señaló el condenado tras volarle la pata derecha al perro, de nombre Roy, con un disparo de su escopeta. El can, un bodeguero de color blanco de 7 kilos, pasó varios días ingresado en urgencias, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Consiguió salvar la vida, pero le tuvieron que amputar la pata a Roy. "Estamos convencidos de que a todos los que amamos y protegemos a los animales, nos parece que esta condena se queda corta, y que hechos y actitudes como ésta, deberían ser castigados con mayor dureza", critica la protectora.

La organización, que había solicitado una pena de dos años de prisión para el cazador, considera "inadmisible que cualquier individuo de los miles que hay en España con una escopeta colgada al hombro, se sienta con derecho para poder pegarle un tiro a lo primero que le venga en gana, sea animal o persona".