Son los dos políticos más carismáticos de Italia. Ambos son senadores, ambos en la cuarentena, ambos fueron scout, ambos fueron líderes del Ejecutivo, ambos ganaron dinero en un concurso de Mediaset cuando jóvenes, ambos quieren desbancar al actual presidente del Gobierno, ambos están esperando pacientemente su contraataque tras haber renunciado al poder. Además, tocayos.

El martes por la noche, Matteo Renzi (Italia Viva) y Matteo Salvini (Liga), se han visto las caras por primera vez en un debate televisivo, algo que en Italia no ocurría desde 2006.

Durante los últimos dos años, ambos líderes se han criticado de cerca y a diario para identificar en el otro su claro adversario en la compleja y fragmentada política transalpina. Así pues, ambos Matteos se citan y se necesitan, porque son las dos caras de la política italiana. De la que ya están dibujando su futuro.

Ambos Matteos hn hablado un total de 40 minutos cada uno en un debate sin cronómetros visibles al público, donde los líderes recuperaron el tiempo de palabra en las réplicas y contrarréplicas.

El ex premier Renzi, hoy fundador del nuevo partido Italia Viva, ha querido relanzar su imagen de estadista conciliador y europeísta, tratando de demostrar una cierta elegancia política dando de vez en cuando la razón a Salvini en determinados temas.

El ex ministro del Interior y líder de la Liga, Salvini, se ha mostrado más a la defensiva recurriendo, en los momentos de dificultad, a su política migratoria de los "puertos cerrados", a que "Renzi es un genio incomprendido" y que "los italianos están entonces atontados si 1 de cada 3 votan a la Liga".

Renzi ha sido más "dueño" del debate por su retórica

En gran parte del debate, ambos Matteos se mostraron poco nerviosos, al fin y al cabo los políticos italianos están muy acostumbrados a ir a los platós televisivos sin guión. No obstante el efectivo y habitual tono aplicado por el soberanista, cuando Renzi acusaba al leguista de incitar a un "lenguaje del odio", de "pasar a ser un independentista a un nacionalista" o de "hacer política desde la playa", Salvini a menudo resoplaba y permanecía cabizbajo escuchando a su adversario.

En este aspecto, a lo mejor, Renzi ha sido más "dueño" del debate gracias a su retórica. Algo que, de alguna manera, va a intentar capitalizar incluso en el futuro teniendo en cuenta el poco carisma político de los líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5E), Luigi Di Maio, y del Partido Democrático (PD), Nicola Zingaretti.

"Lo hice por el bien de Italia"

Salvini ha vuelto a acusar a Renzi de haber "inventado" un nuevo Gobierno de "izquierda" para "no hacer votar a los italianos": "Porque si no gana la Liga", explica el ex ministro del Interior.

"No fue nada fácil para mí tener que pactar con el Movimiento 5 Estrellas (M5E). Lo hice por el bien de Italia", dijo Renzi

Renzi, ante la acusación de su adversario por haber creado un nuevo Gobierno, con el mismo premier, Giuseppe Conte, presume de ello: "Claro que sí, la mía ha sido una operación de pasillo [de la política] y maquiavélica", dijo Renzi con cierto orgullo en cuanto ex alcalde de Florencia, patria de Maquiavelo: "¿Por qué lo hice? Por la prima de riesgo y para que el IVA no subiera al 25%".

Y añadió: "No fue nada fácil para mí tener que pactar con el Movimiento 5 Estrellas (M5E). Lo hice por el bien de Italia, que tiene que volver a ser protagonista en Europa". En la contrarréplica, Salvini añade: "Se vota en todo el mundo, incluso en España, no entiendo por qué en Italia es peligroso".

"Usted ha tenido un golpe de calor en el Papeete"

Renzi atacó como de costumbre a Salvini haciendo hincapié en su propaganda estival desde las playas adriáticas de Milano Marittima: "Usted ha tenido un golpe de calor en el Papeete", dijo Renzi en relación al ya muy conocido local que terminó siendo símbolo de la mala jugada de Salvini para renunciar al Gobierno con el M5E y retomarlo en solitario. Salvini, fue sólo oír la palabra "Papeete" y empezó a resoplar. Más tarde, contraatacó asegurando: "Soy más simplón y prefiero ir con mi hijo a la playa que tomar champán y caviar en Montecarlo".

Renzi ha aprovechado para recordarle a Salvini las pocas veces que, siendo un representante público, ha estado en el Parlamento Europeo, en el Senado o en el Ministerio del Interior en sus diferentes etapas como político: "¡Nunca se le ha visto en Bruselas!".

Por su parte, Salvini ha sido el primero en sacar gráficos impresos, algo que Renzi ha usado en su favor, con cierta burla: "Ha tenido que traerse el material de casa". De forma recurrente, Salvini hacia uso de su frase estrella para rebajar la retórica de Renzi: "No hay nada que hacer, Renzi es un genio incomprendido".

La cuestión migratoria ocupó una buena parte del debate

El tema más importante y que contrapone de forma radical ambos Matteos es la cuestión migratoria: "A mi me dicen racista, fascista, nazista, soberanista...Lo que no quiero es estar bajo las órdenes de París, Berlín y Bruselas". "La suya", contesta Renzi, "es una política publicitaria. Le basta con parar un barco para asegurar que ha frenado el fenómeno migratorio. Usted lo que está haciendo es alimentar un clima del miedo".

Salvini: "Conmigo las llegadas y los muertos se han reducido a la mitad". Y añade: "Hemos hecho una obra cristiana, salvando decenas de miles de personas", aseguró Salvini, afirmando que los traficantes usan el dinero de las migraciones ilegales "para comprar drogas y armas".

"Conmigo las llegadas y los muertos se han reducido a la mitad", afirmó Salvini

El fenómeno migratorio ocupó una buena parte del debate: "No tenemos una emergencia migratoria, sino una emergencia de legalidad. Si desembarcan 30.000 personas y 30 son las que delinquen, el problema son estas últimas y no quien trata de sobrevivir cruzando el Mediterráneo", explicó con vehemencia Renzi.

La réplica de Salvini: "Con sus años de Gobierno llegaron 500.000 migrantes, lo cual tendrá consecuencias no para mí, sino para todos los italianos". "Le voy a lanzar una provocación", dijo Renzi: "Creo que va a haber una invasión, por supuesto. Pero en los próximos 20 años, porque el gráfico de nuestra demografía estará plano. De hecho, Usted, Salvini, apela a ayudar a los migrantes en su casa, en África. ¿Por qué recortó entonces los fondos para la ayuda al desarrollo?". "Antes o después iremos a las urnas", aseguró Salvini.

'Porta a porta' realizó el primer cara a cara en 13 años

El histórico programa político Porta a Porta, presentado por el célebre periodista Bruno Vespa, acogió el martes por la noche uno de los debates más importantes de los últimos años en Italia. La última vez que tuvo lugar un cara a cara entre líderes fue hace 13 años, en aquel Prodi-Berlusconi que tras las elecciones generales del año 2006 vio de nuevo a Romano Prodi como presidente del Gobierno transalpino.

Más allá de los cara a cara, Porta a Porta se emite tres veces a la semana en la principal cadena del país, Rai 1, donde políticos y periodistas de primer orden son invitados a hablar de los temas más destacados de la actualidad política del país. No es casual que este magacín muy influyente, con los años, se ha ganado el título informal de la "tercera Cámara".