Separada de su familia a los pocos años de nacer y encerrada durante el resto de su vida en una celda, Flavia era la única elefanta del zoológico de Córdoba. Llevaba allí 42 años, sola, paseando de lado a lado de su jaula, pese a ser un animal con fuertes vínculos sociales, familiares y emocionales; y acostumbrado a vivir en grandes manadas.

Flavia era el animal más conocido del zoológico, ha informado el diario cordobés Cordópolis. No hay niño que no tuviera una fotografía con ella. Su estado de salud era delicado, especialmente en los últimos días. Y hoy, un poco antes de las 9.30 horas de la mañana, ha fallecido, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Amparo Pernichi. El Ayuntamiento, que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida al animal, quería avisar a la ciudadanía "para que acudiese a despedirse", ha asegurado Pernichi. "No nos ha dado tiempo”, ha explicado. Flavia ha fallecido mucho antes de lo previsto.

"Se ha tendido sin posibilidad de levantarse, se le ha administrado un suero para evitarle el sufrimiento y al quedarse dormida otro suero para que tuviera la muerte más digna posible"

Tenía una vida triste. El partido animalista PACMA consiguió grabarla, junto a otros animales encerrados en zoológicos, en una campaña que buscaba visibilizar la soledad, ansiedad y las secuelas físicas de los animales encarcelados. Así pasaban los días de Flavia, que tenía graves problemas de artrosis. Según PACMA, los animales desarrollan estereotipias y otros trastornos psicológicos "derivados de su encarcelamiento, la falta de espacio y de la imposibilidad de comportarse libremente, como lo harían en su entorno natural". La elefanta ha vivido más años de los previstos para un animal de sus dimensiones en cautividad. La media, de hecho, no suele sobrepasar los 40 años.

"Es un golpe tremendo para la familia del Zoo", ha lamentado Pernichi. “Se ha tendido sin posibilidad de levantarse, se le ha administrado un suero para evitarle el sufrimiento y al quedarse dormida otro suero para que tuviera la muerte más digna posible”, ha informado la concejala.

Su cadáver ha sido trasladado esta mañana y, durante estas labores, el zoo ha permanecido cerrado durante media hora. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba se encargará de sus restos. Se le practicará la autopsia y el cadáver será donado a la ciencia para su estudio, según ha informado el Ayuntamiento.