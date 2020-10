Un juzgado de Valdemoro (Madrid) ha dejado en libertad a la auxiliar de la residencia Las Vegas de Ciempozuelos que presuntamente vejó a una anciana, y que fue arrestada el pasado sábado por la Guardia Civil, aunque con la prohibición de acercarse a la víctima y al centro en el que trabajaba.

La Guardia Civil ha confirmado este miércoles la detención de la joven, que se produjo el pasado sábado, un día después de que saliera a la luz el vídeo publicado en redes sociales, en el que la cuidadora se dirige a la anciana por su nombre preguntándole "¿qué haces ahí, tirada en el suelo?", para mofarse de ella diciendo que "hemos llegado a la casa del terror", poniendo voces tenebrosas y negándole su ayuda para ponerse en pie.

Las imágenes fueron grabadas hace tiempo por ella misma pero fue su entonces novio, A.T., el que se hizo ilícitamente con esas imágenes y, tras su ruptura, le amenazó con difundirlas. El pasado miércoles por la noche llamó a la residencia Las Vegas y aseguró que publicaría el vídeo si no despedían a su ex. En la actualidad, este hombre no tienen órdenes de alejamiento o señalamientos en vigor sobre su expareja, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

La Guardia Civil recibió denuncia por parte de varios familiares el jueves día 1 por la noche y el sábado arrestó a la joven por un delito de vejaciones y trato degradante y la puso a disposición judicial.

Y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Valdemoro, en funciones de guardia, ha acordado la libertad de la trabajadora, aunque con tres medidas cautelares: prohibición de aproximarse a la residencia donde tuvieron lugar los hechos, prohibición de comunicación con los residentes y prohibición de contactar con la víctima.

Tras conocerse el vídeo la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid anunció una inspección en la residencia ante un presunto caso de vejación y maltrato a la anciana.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos también denunció los hechos ante la Guardia Civil y ante el Defensor del Pueblo y anunció su personación como acusación particular ante cualquier proceso judicial que se abra del caso.

"Ante tan deleznables hechos, apoyaremos e impulsaremos las denuncias y demandas pertinentes para castigar tan indigna y execrable actuación. Mi absoluto cariño a la residente afectada y su familia. Quiero también mostrar mi apoyo a las profesionales que hacen un excelente trabajo cada día para cuidar a nuestros mayores", indicó en redes sociales la alcaldesa, Raquel Jimeno.



Despedida por "conductas irregulares"

Por su parte, desde el grupo Albertia, que gestiona esta residencia de Ciempozuelos, han confirmado a Europa Press que le llegaron esas imágenes y, tras visionarlas, apartaron a la trabajadora de sus funciones y rescindieron su contrato por "conductoras irregulares" tanto en el trato como en la grabación sin consentimiento de la anciana de imágenes en el interior del centro.

Tal y como explicaron las mimas fuentes, no hubo ningún percance previo por el que la afectada cayera al suelo. Presenta un deterioro cognitivo por el que tiende a tirarse de la silla de ruedas. "La trabajadora decidió de alguna manera que era la mejor manera de actuar, pero es la conducta es irregular, empezando por la grabación. No tenía antecedentes de comportamientos similares", aseveraron.

El grupo Abertia "rechaza tajantemente cualquier comportamiento que va contra las buenas prácticas en el cuidado de los mayores". Además, la dirección de la residencia de Ciempozuelos está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la trabajadora. Antes, ella tiene un periodo de cinco días de alegaciones a la rescisión de su trabajo.