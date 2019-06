Antonio Manuel Guerrero Escudero, el guardia civil de La Manada, perderá su condición como agente del Instituto Armado de forma definitiva una vez que se le notifique la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a 17 años de prisión por la violación grupal a una joven en las fiestas de los sanfermines de 2016.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, la pérdida de condición como guardia civil de Antonio Manuel Guerrero -que estaba suspendido de funciones- no es automática tras el fallo del Supremo pero, una vez notificado por el juzgado, "se activarán los trámites de manera ágil".

El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de La Manada y ha elevado las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.

El Tribunal condena a Antonio Manuel Guerrero a dos años más de cárcel, un total de 17 como responsable del delito de robo con intimidación del móvil

A uno de los miembros de La Manada, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, el tribunal le condena a dos años más de cárcel, un total de 17, como responsable del delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la joven madrileña. Asimismo, la Sala incrementa el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la víctima a la cantidad de 100.000 euros.

Estaba suspendido de funciones

El pasado 11 de enero, el Boletín Oficial de Defensa publicó la suspensión de funciones del guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. La resolución decretaba que este integrante de La Manada pasó a la situación de suspensión de funciones con fecha del 10 de diciembre de 2018, cuando le fue notificada una decisión adoptada cinco días antes.

La orden estaba firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre. El guardia civil de La Manada se encontraba hasta entonces en situación de servicio activo encuadrado "a efectos de régimen interior" en la Comandancia de Córdoba, aunque no tenía asignado ningún destino.

En la misma situación se encontraba el integrante de La Manada que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, hasta que el pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley de Tropa y Marinería.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron entonces que el Cuerpo no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta no existir sentencia firme, ya que los agentes de la Benemérita no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.

El Tribunal Supremo aún tiene que redactar la sentencia en su totalidad, que pasará a ser firme, una vez comunicado este viernes el fallo. El encargado de ejecutar las penas deberá ser el tribunal enjuiciador, esto es, la Audiencia Provincial, que citará previsiblemente a los condenados para comunicarles que deberán ingresar en prisión.

Tras conocerse el fallo, los cinco miembros de La Manada han sido detenidos en Sevilla en virtud a una orden de arresto del TSJ de Navarra. José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo pasarán a disposición judicial, al objeto de que determine a qué centro penitenciario son enviados.